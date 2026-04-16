Muere María Caamaño, la pequeña aficionada que conquistó al fútbol español con 'La Sonrisa de María'

Fran Fuentes 16 ABR 2026 - 09:28h.

Su lucha contra el sarcoma de Ewing ha convertido a esta pequeña luchadora en un ejemplo de vida

María Caamaño, la fan apadrinada por Álvaro Morata, le despide entre lágrimas tras su marcha del Atleti: “Siempre le apoyaré”

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María Caamaño, la niña que convirtió su lucha contra el sarcoma de Ewing en un ejemplo de vida, ha fallecido este jueves 16 de abril tras años de batalla contra una enfermedad diagnosticada cuando apenas tenía siete años. La pequeña se había convertido en una fuente de inspiración y solidaridad por su pasión por el fútbol y por no perder la sonrisa nunca.

Desde entonces, su historia fue mucho más que la de una paciente. María, conocida como la “princesa guerrera futbolera”, decidió plantar cara a la adversidad con una actitud que marcó a todos los que la conocieron. Nunca perdió la sonrisa ni la ilusión, ni siquiera en los momentos más duros del tratamiento. Amante del fútbol y de la vida, repetía una idea que hoy resuena con más fuerza que nunca: cada día era una oportunidad que merecía ser vivida al máximo.

Esa manera de enfrentarse a la enfermedad trascendió lo personal y se convirtió en un movimiento colectivo. A través del proyecto solidario ‘La Sonrisa de María’, impulsó la recaudación de fondos destinados a la investigación del sarcoma de Ewing y otros tipos de cáncer infantil, además de brindar apoyo a familias en situaciones similares. Su historia conectó con miles de personas, participando en eventos, programas de televisión y actos solidarios que ayudaron a dar visibilidad a una causa que necesita más recursos.

La iniciativa se construyó en torno a sus grandes pasiones: el fútbol, la música y la tauromaquia. Gracias a ellas, se organizaron múltiples actividades solidarias, desde conciertos hasta encuentros deportivos y festejos taurinos. Su impacto fue tal que en 2024 recibió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales, un reconocimiento otorgado por unanimidad que puso en valor no solo su fortaleza, sino también su capacidad para movilizar a la sociedad.

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Su huella también queda en el ámbito sanitario. María fue una de las grandes impulsoras del ‘Jardín de María’, un espacio infantil y lúdico habilitado en el Complejo Hospitalario de Salamanca. Esta terraza, con vistas al Tormes, fue concebida para ofrecer un respiro a los niños ingresados, permitiéndoles jugar y desconectar dentro de un entorno hospitalario. Para ella, ver ese proyecto hecho realidad fue uno de los momentos más especiales de su vida.

En las últimas horas, su familia ha comunicado la noticia a través de un mensaje cargado de emoción. En él explican que, tras un empeoramiento de su estado, María luchó hasta el último instante. Agradecen el apoyo recibido durante los 2.392 días de lucha y destacan el cariño constante de quienes la acompañaron en este largo camino.

El mensaje concluye con una de las frases que mejor definían su espíritu: “Seguid sonriendo, y ahora con más fuerza aún por ella. Sin investigación no hay vida”. Una declaración que trasciende la despedida y se convierte en una llamada a continuar su legado.

Porque si algo deja María Caamaño es una lección que va mucho más allá de su historia personal. Su valentía, su capacidad para transformar el dolor en esperanza y su compromiso con los demás permanecerán como ejemplo. Su sonrisa seguirá viva en cada gesto solidario, en cada avance en la investigación y en cada persona que encuentre en su historia un motivo para no rendirse.