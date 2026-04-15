Asís Martín 15 ABR 2026 - 10:52h.

La rifa solidaria en Ferrol ha sido un éxito y una ayuda para luchar contra el Síndrome de Rett

"Aplaudiré a rabiar a Valverde en San Mamés" avisa Gaizka Garitano a los athleticzales

Compartir







BilbaoNo está de más cuando se les da caña a los entrenadores y futbolistas, porque los resultados no llegan, recordar también otras caras más amables del fútbol como la solidaria enmarcada en esta ocasión en el partido en el que el Racing de Ferrol perdía por (0-5) contra el Real Madrid Castilla.

Sin ir más lejos, ahora que en Bilbao se rumia el doloroso presente liguero tras caer en San Mamés frente al Villarreal de Marcelino, hay que poner en valor un buen gesto de varios leones de Ernesto Valverde auspiciado a través de las gestiones de Nico Serrano.

Todo nace con el reto promovido por Fran Serantes, dueño del Museo RCF 1919 y la Peña Racinguista D'Tapas, para recaudar fondos para la pequeña ferrolana Julieta, diagnosticada con Síndrome de Rett (que causa discapacidad severa y requiere atención multidisciplinaria), algo que desató una imparable oleada de solidaridad en diferentes equipos y protagonistas del mundo del fútbol.

Fue un éxito. Con rifas agotadas esta semana y cerca de 10.000 euros recaudados para la causa de Julieta -según informa La Voz de Ferrol- a la que han contribuido entidades como el RC Celta de Vigo, la Real Sociedad, el Deportivo Alavés, el CA Osasuna, el Albacete y unos cuantos más, pero entre todos destaca la generosidad del vestuario del Athletic Club que sin duda se ha portado.

Realmente los jugadores del Athletic Club se han volcado en apoyo de Julieta

A través del navarro Nico Serrano, que jugó como cedido en el Racing de Ferrol, se ha hecho llegar a Galicia camisetas y botas de leones tan afamados como los hermanos Iñaki y Nico Williams, Yuri Berchiche, Mikel Vesga, Alex Rego, Iñigo Lekue, Unai Gómez, el goleador Gorka Guruzeta o Mikel Jauregizar.

Todo es poco pero por ayudar a Julieta en su pelea, pero sin duda es un gran gesto que honra a clubes y deportistas que pueden aprovechar su tirón y reconocimiento para causas que van mucho más allá que un partido y un balón.