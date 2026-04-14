Asís Martín Bilbao, 14 ABR 2026 - 13:40h.

Prosiguen los reproches sobre Oihan Sancet: "No va a llegar ni a la mitad de lo que fue"

El 'Rubio' de Barakaldo ha respondido a las críticas que ha recibido esta semana

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Siempre interesante escuchar a Javier Clemente Lázaro, el exseleccionador, que ha participado este martes en los micrófonos de Onda Vasca para analizar la compleja actualidad del Athletic Club, y de paso aclarar sus recientes polémicas palabras sobre la captación de jugadores 'externos' para Lezama por parte de los actuales rectores rojiblancos.

El 'Rubio' de Barakaldo ha hablado de ello, y ha explicado que "no sé dónde está la polémica, hablaba del fútbol de antaño en la SER y se le comparaba con el Athletic actual; a nosotros se nos califica por el estilo de juego y por jugadores con jugadores vascos. Cada directiva dije que hace lo que crea conveniente y para mi se ha pensado en evolucionar y ha ido variando por moda lo que se hacia en Lezama y en el fútbol base con los críos hacia el método que triunfa en Holanda o en Liverpool".

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"Hemos ido a ver escuelas de fútbol que a nosotros nos van como un higo a una castaña,... pero yo de los de ahora en el Club conozco algo al presidente y al directivo Urrutia, de Lezama no sé ni quienes están, me fijo en lo que hace el Bilbao Athletic y veo que esto ha cambiado totalmente, nada más" relataba.

Para Javier Clemente "hemos descuidado la cantera y hay que proteger la historia del Athletic"

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Las opiniones de Javier Clemente sobre la Filosofía del Athletic Club

"Si cambias no puedes exigir lo mismo después, ahora copiamos de otros lados y no tiramos de un perfil nuestro, sí se ha hecho alguna trampilla porque no son todos vascos y ha venido gente no hecha en Lezama, si perdemos que nuestros jugadores se formen en Lezama los críos de ahora no tienen la vivencia de que llevar esa camiseta te da muchas posibilidades de llegar a Primera".

"A mi que me ajusticien en las RRSS me da igual, yo soy responsable de lo que digo y si hablo mal de un presidente o de un jugador entonces que me llamen la atención, pero si me dicen que estoy caduco pues mira... Pero la Filosofía no es fichar a un vasco o a uno de fuera, sino que el trabajo que haces jugando con críos que después de Reyes tenían en casa la camiseta del Athletic. Hemos perdido la esencia de lo que éramos nosotros en el Athletic" zanjaba Javier Clemente en la radio este martes.