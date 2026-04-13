Fran Fuentes 13 ABR 2026 - 08:26h.

"Ahora se trae a un jugador con 16 años, lo mandas tres meses a un club vasco y dices que es de la cantera", reflexiona

Valverde, tras terminar de liarse en San Mamés la temporada del Athletic: "Ni el partido ni el ambiente han sido buenos"

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La derrota del Athletic Club frente al Villarreal en San Mamés ha terminado de caldear los ánimos entre la afición rojiblanca. Y es que el equipo que dirige Ernesto Valverde se acerca con cierto peligro a los puestos de descenso. De este modo, en una temporada en la que todo apuntaba a luchar por repetir clasificación a Champions, tras no clasificarse para las eliminatorias y después de un esfuerzo importante con jugadores como Aymeric Laporte, Nico Williams o el desaparecido Jesús Areso, todo son decepciones. Y una persona que no suele morderse la lengua como es Javier Clemente ha estallado con la situación actual del equipo y afirma que la entidad se hace trampas con su filosofía.

Lo ha hecho en Carrusel Deportivo, de la Cadena SER. Y es que el exentrenador y exjugador rojiblanco cree que el Athletic ya no es lo que era: "Ha cogido una tendencia más del resto de los equipos que lo que era antes, que era exclusivo. El Athletic tenía un ambiente exclusivo. Todos de casa, todos de la cantera. Nos conocíamos desde los 13 años. Eso ya prácticamente está desapareciendo. Ahora se fichan muchos de fuera, se hacen trampillas. Se coge a un jugador, se le meten dos meses en un equipo de los de aquí, de un pueblo de al lado y luego dicen que es de la cantera nuestra", reflexiona.

La reflexión de Javier Clemente: "No me gusta que se mienta"

En este sentido, Javier Clemente siente que el fútbol de ahora es diferente: "Cuando recurrimos a trampillas quiere decir que el ambiente... aunque yo estoy encantado con que vengan, pero no es el mismo Athletic que antaño. Éramos otra cosa porque también la vida ha cambiado. Claro, entonces, nosotros de jugadores llevábamos alpargatas. Rafa (Alkorta) y estos ya... Rafa fue a Madrid y se compró zapatos, zapatos con brillo, se daba gomina en el pelo... antes te dabas gominola y te echaban del pueblo. Se están haciendo más finos ahora", bromea.

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En este sentido, la leyenda rojiblanca siente que se están traicionando las raíces del Athletic Club, pero lo que le molesta no es tanto eso sino que, según entiende él, se mienta al respecto: "Si traen gente de fuera, pues que traigan gente de fuera. Lo que no me gusta es que se mienta. Que se mienta como te he dicho antes, decir que bueno, tenemos tres jugadores vascos y resulta que los hemos traído con 16 años de por ahí, de casa de Cristo. Los hemos tenido tres meses en un club vasco y como juega un poco bien le ponemos nosotros y decimos que viene de la cantera vasca. De la cantera vasca, y unas narices".