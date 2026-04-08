Asís Martín 08 ABR 2026 - 14:21h.

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El lateral de Cascante no termina de hacerse con el sitio en Bilbao tras costar 12 millones de euros

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BilbaoHan llamado mucho la atención en Bilbao las sinceras declaraciones de uno de los futbolistas con más partidos en la historia de Athletic Club, Aitor Larrazabal, quien en el programa EUP! de Durangaldeko Telebista que comanda Kevin Doyle ha dejado impactantes opiniones sobre la gestión del caso Nico Williams y el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, o del mal rumbo de un Oihan Sancet al que "pondría a la venta". Pero tampoco ha escapado de su radar un fichaje que de momento no carbura en Lezama.

Se trata de Jesús Areso, el lateral derecho de Cascante por el que se pagaron 12 millones de euros al CA Osasuna cuando le quedaba tan solo un año de contrato en Pamplona, que de momento prácticamente no ha dejado una mínima muesca positiva con el Athletic Club de Ernesto Valverde.

Tanto es así que el técnico rojiblanco ha optado en un par de ocasiones importantes por colocar al central internacional Daniel Vivian como lateral derecho por encima del propio Areso, de Andoni Gorosabel o del veterano Iñigo Lekue. Casi nada.

"La posibilidad de jugar con algún central de lateral hace mucho que la contemplo, no unos meses sino incluso desde años atrás, en la línea que hacen muchos equipos como Getafe, Barça o Valencia, etc... Así lo veo yo y lo podemos volver a usar" avisaba a navegantes en el Coliseum el 'Txingurri'.

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La opinión de Aitor Larrazabal sobre el fichaje y el rendimiento de Jesús Areso en el Athletic Club...

El del Loiu, quien precisamente jugaba de lateral aunque en la banda izquierda, ha señalado que "parece que todos estábamos de acuerdo en fichar a Jesús Areso, pues yo no, porque creo que teníamos a un chico de la casa como Hugo Rincón, porque es un jugador que Ernesto le puede gustar menos porque defensivamente le puede costar, pero es que a Areso también le cuesta aunque haya volado hacia arriba en Osasuna", y recuerda un dato...

"No nos olvidemos de que Jesús Areso no quiso renovar por el Athletic porque exigió lo que exigió y era algo deportivo, no me voy ya a lo económico, y se fue a Osasuna y ahora vamos y ponemos 12 millones en la caja que igual nos hubieran venido bien para fichar en invierno a un futbolista del medio campo que se podía haber traído y eso hubiera permitido quitarle minutos a Mikel Jauregizar y darle aire al equipo".

¿Qué le pasa al de Cascante esta temporada?

"A Areso le pasa que el entrenador no confía en él, no hay más, y entonces cada vez que sales a jugar tienes un examen porque encima el club ha puesto 12 millones por ti y eso no es moco de pavo. Cuando no tienes la confianza del entrenador... cada vez que sales a jugar pasas un examen cada partido y eso cuesta superarlo. Ha salido en bastantes 'fotos' de goles este año, no es el mejor defensa en los duelos y otra cosa es que saliendo de suplente no te des cuenta de lo que tienes detrás de ti".

El caso de usar al central Dani Vivian en el lateral derecho...

"Para Vivian no es sencillo... jugar de lateral cuando antes no lo has hecho habitualmente no es fácil y además ahí cerca está el Mundial, seguro que él tampoco estaría contento con tener que jugar en esa demarcación. Y ahí sabe que no eres tan fiable aunque de central tampoco ha estado bien aunque ha sido de los más regulares de la temporada".

El complicado último año de Ernesto Valverde en el Athletic Club

"El equilibrio es lo ideal en un equipo y en la vida pero a veces no lo hay, seguro que Ernesto tiene una impotencia tremenda en el cuerpo brutal desde que ha anunciado que se va ya que lo está viviendo diariamente. Es una temporada de montaña rusa, con lesiones muy importantes de jugadores que deben de tirar del carro y que son los que te dan opciones de ganar partidos" cerraba Aitor Larrazabal.