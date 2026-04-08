Pablo Sánchez 08 ABR 2026 - 10:42h.

Tiziano, '10' de San Lorenzo, se inspira en Iker Muniain y pide su regreso por sus valores: "Ama al club"

La afición pone en valor el esfuerzo del navarro

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Iker Muniain ve ya desde la lejanía su etapa como futbolista. El exjugador del Athletic decidió colgar las botas hace poco menos de un año para emprender un nuevo camino como técnico, actualmente en el CD Derio de Tercera Federación. Su nueva trayectoria profesional no le impide seguir mostrando al mundo su amor por el Athletic y también por San Lorenzo, equipo en el que terminó su etapa sobre los terrenos de juego y al que visita cada vez que puede.

En Argentina, concretamente en el club de Buenos Aires, es toda una institución. Su etapa allí fue escueta, pero suficiente para demostrar la pasión que también siente por esos colores y que comparte con el sentir athleticzale. Por todo este amor desinteresado, su último club quiso tener un bonito detalle con él en una fecha muy señalada.

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San Lorenzo celebró recientemente su 118 aniversario con diferentes actos y también con un spot que difundió a través de sus redes sociales y que escondía una sorpresa: Muniain era uno de los protagonistas. El navarro formó parte de un vídeo que quedará para el recuerdo. En él se ve a Iker charlando con un un padre y una hija que se dirigen al estadio para ver un partido de su equipo. "Chicos; ¿Vais para la cancha? Ojalá que ganemos. ¡Vamos!", decía ante las cámaras con una bufanda de San Lorenzo al cuello.

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Elogios en las redes

El club quiso reconocer el esfuerzo de Iker Muniain de venir desde España a Argentina para grabar este spot y así lo hizo saber a través de las redes sociales. Estás palabras y las imágenes del exrojiblanco vinieron acompañadas de multitud de mensajes de cariño por parte de la que fue su hinchada, quien guarda enormes recuerdos de un futbolista que lo dio todo por el escudo el tiempo que estuvo sobre el verde.