Basilio García Sevilla, 25 MAY 2026 - 17:03h.

El futbolista estuvo en la agenda de Cordón y está representado por René Ramos

Alberto Reina responde a la polémica por su fichaje del Mirandés al Real Oviedo: "Soy un tío claro"

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El Sevilla FC vive en un periodo de máxima incertidumbre y no se sabe qué va a pasar en el futuro más cercano. La venta del club a Sergio Ramos y Five Eleven Capital está en el aire, pero la balanza debe decantarse hacia un lado u otro durante la semana. Con todo, hay un nombre que sí podría generar consenso entre ambas partes, el de Alberto Reina.

Este lunes, la RTPA, la televisión pública asturiana, ha dado por confirmado el fichaje del jugador chiclanero por el Sevilla. El descenso del Real Oviedo a LALIGA HYPERMOTION confirmado hace un par de semanas favorecería la salida de uno de sus jugadores más destacados -uno de los pocos-, y hace tiempo que está vinculado con el club nervionense. En el Principado estarían hablando de una operación en modo de traspaso por entre dos y tres millones de euros.

Con todo, en estos momentos es realmente complicado confirmar cualquier operación de mercado del Sevilla. Antonio Cordón se marchó hace una semana y José Ignacio Navarro asumió de manera interina el mando de la dirección deportiva. De lo que suceda con la venta del club dependerá su continuidad y la del trabajo realizado en los últimos meses.

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Entre Cordón y los Ramos

Sin embargo, hay ciertos aspectos que podrían generar consenso entre los que están y los que pueden llegar con respecto al futbolista. Por un lado, Cordón y su equipo ya le tenían monitorizado desde hace tiempo, y estaba en su agenda para la próxima temporada. Por el otro, Reina está representado por el grupo RR-Soccer Management Agency, cuya cabeza visible es René Ramos, el hermano de Sergio Ramos y uno de los hombres que ha estado presente en las negociaciones para la venta del club.

Si interesaba a los que se pueden marchar y está en el círculo de los que pueden llegar, parece razonable pensar que la operación se podría concretar. Sin embargo, haya o no venta, el dinero no crece en las plantas de las oficinas del Sánchez-Pizjuán, y parece difícil que el Sevilla pueda asumir traspaso alguno tampoco este verano, más por un jugador que acaba contrato en junio de 2027 y en enero podría firmar libre.

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Alberto Reina, natural de la ciudad gaditana de Chiclana de la Frontera y formado en la cantera del Real Betis, pasando después por clubes como el CD Alcalá, el Ceuta o el filial de la UD Las Palmas. Del CD Mirandés fue fichado por el Oviedo, poco después de la final por el ascenso a LALIGA EA SPORTS que midió a ambos equipos. Ha jugado 38 partidos este año con el Oviedo, marcando cuatro goles y dando tres asistencias, tiene un perfil que puede cuadrar en el Sevilla, pero también es una operación con ciertas aristas que tendrían que perfilarse.