El empate del Girona en Vallecas certifica el descenso matemático

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Ya es matemático: el Real Oviedo desciende a Segunda División. Apenas 324 días después de regresar a la máxima categoría del fútbol profesional 24 años después, el paso por LaLiga EA Sports ha sido efímero. Una mala planificación deportiva, malas decisiones con el banquillo desde los despachos, resultados insostenibles y jugadores que no han estado a la altura. Tras el empate del Girona FC en Vallecas, el descenso se ha consumado de manera matemática once meses después de desatar la alegría en la capital asturiana.

Con 29 puntos en su haber y a falta de tres jornadas y 9 puntos en juego, el Oviedo cierra la jornada 35 como colista del campeonato a 10 puntos de distancia del Girona, que marca la permanencia empatado a puntos con Espanyol, Mallorca, Elche. Es decir, que ya no podrá alcanzar a ninguno de estos cuatro equipos.

"Volveremos", ha escrito el propio club a través de sus redes sociales tras consumarse el descenso, en una breve publicación.

El descenso del Real Oviedo, marcado por el banquillo

Pocos olvidarán aquel ascenso histórico ante el Mirandés el 21 de junio de 2025. Una alegría desatada, la euforia de volver a Primera, de codearse con los grandes. Pero el sueño se ha tornado en pesadilla casi desde el primer día, con varias decisiones insostenibles que han terminado de mandar al equipo de vuelta a la categoría de plata.

El inicio ya fue trágico: cinco derrotas en las seis primeras jornadas. En la octava, la directiva decidió destituir a Veljko Paunovic pese a que el equipo, por entonces, estaba fuera de los puestos de descenso. Jesús Martínez incluso se atrevió a decir por entonces que el objetivo era pelear por los puestos europeos, unas declaraciones ridículas que seguro que ahora vuelve a recordar.

Paunovic sólo logró 6 puntos de 24 posibles, pero su sustituto fue aún peor. Volvió Luis Carrión, con buena parte de la afición en contra, y su paso por el banquillo fue desastroso: ocho jornadas, ninguna victoria y sólo 4 puntos de 24 posibles.

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Con el agua al cuello, la directiva apostó finalmente por Guillermo Almada en la jornada 17... el técnico tardó seis partidos en lograr su primera victoria. Para entonces, el equipo estaba ya casi sentenciado. Aún así, una buena racha de resultados, con tres victorias en cuatro partidos ante Valencia, Sevilla y Celta, dio algo de aire a un equipo que se acabó cayendo en el tramo decisivo, como era de esperar. Cuatro jornadas seguidas sin ganar que certifican un descenso rápido. Y el jueves, al Santiago Bernabéu. Tocará luchar y reconstruir con el objetivo de volver a estadios así.