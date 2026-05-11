Empate sin goles en Vallecas que deja al cuadro catalán en una situación delicada

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La jornada 35 se ha cerrado este lunes por la noche en Vallecas. Un duelo que apuntaba a resultado gafas y que ha tenido un final frenético, con Stuani empatando en el 90' el gol que Alemao había anotado en el 86. Un empate entre Rayo Vallecano y Girona FC que deja a los madrileños con la miel en los labios para asaltar la séptima posición y permite a los catalanes rascar un punto en su lucha por el descenso, aunque alargando aún más su racha negativa.

En un duelo algo plano, con pocas ocasiones y pocos disparos a puerta, Rayo y Girona lo dejaron todo para el final con dos goles en los últimos minutos. Gazzaniga fue el gran héroe del Girona, con varias paradas determinantes. Alemao adelantó al Rayo en el 86', pero Stuani, que aún sigue teniendo gol a sus 39 años, lo empató casi sobre la bocina, logrando un punto que podría ser clave en la lucha por la permanencia.

Con este punto, el Rayo cierra la jornada 35 en 10ª posición con 43 puntos, virtualmente salvado con 6 puntos de ventaja sobre el Deportivo Alavés, que marca el descenso con 37 puntos. Además, mantiene vivo el sueño de repetir en competiciones europeas, más allá de lo que suceda en la final ante el Crystal Palace, pues está a sólo 2 puntos de un Getafe CF que actualmente ocupa la 7ª posición, que dará derecho a jugar la Conference League. Si ganara la final, iría directamente a la Europa League.

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Por abajo, el Girona alarga su crisis. Se ha caído en el momento más importante del curso: cinco jornadas seguidas sin ganar y sólo 2 puntos de los últimos 15 en juego. Se sitúa con 39 puntos, los mismos que Espanyol, Mallorca y Elche y uno menos que el Sevilla. Al menos ese gol de Stuani le permite cobrar un poco más de vida.