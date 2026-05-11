Álvaro Borrego Basilio García Sevilla, 11 MAY 2026 - 18:56h.

Cumbre para avanzar la operación en un hotel cercano al Ramón Sánchez-Pizjuán

Monchi avala el sentimiento de Sergio Ramos para comprar el Sevilla: "Es muy sevillista"

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Son muchos los caminos paralelos por los que camina el futuro del Sevilla FC. En lo deportivo, se intenta amarrar la permanencia en LALIGA EA SPORTS cuanto antes tras los dos triunfos consecutivos en Nervión y ante su gente, pero en lo societario también hay muchísimo movimiento. Sergio Ramos, la cabeza visible del grupo que está mejor colocado para comprar el club, ha mantenido este lunes por la tarde importantes reuniones de cara a la venta.

Según ha avanzado Canal Sur Radio, el camero se ha reunido con los máximos accionistas del club en un hotel sevillano. En el cónclave están todos los que manejan el día a día de la entidad en estos momentos, tanto los que manejan las acciones que suscribieron el pacto de gobernabilidad firmado en noviembre de 2019 como representantes de la familia Carrión, que no suscribió el acuerdo en su día, pero está dentro tanto del consejo de administración como de estas negociaciones.

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Sobre las 19.00 horas, Zona Mixta captó la salida de la reunión de Julio Senn, abogado y hombre de confianza de Sergio Ramos, que salía de un hotel muy cercano al Sánchez-Pizjuán para introducirse en un taxi tras varias horas de reunión. Algunos minutos más tarde, salía Ramos en un vehículo junto a su hermano René y otros miembros de su equipo de negociación.

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Los encuentros entre las distintas partes son comunes en las últimas fechas, pero en este caso ha sido presencial y con Sergio Ramos encabezando la parte compradora. El periodo de exclusividad del grupo que conforma el futbolista y su entramado empresarial con el holding Five Eleven Capital expira en las próximas fechas, así que se estarían dando pasos definitivos para que este asunto concluya cuando antes.

El precio, la gran incógnita

Así las cosas, la negociación se acelera cuando el panorama del Sevilla empieza a despejarse. Aunque la permanencia no está lograda, sí está por fin más cercana que hace dos semanas, cuando todo se veía negro en Nervión. La duda está en el precio de la acción, que podría ascender a unos 3.400 euros por título, aunque el cálculo de la deuda neta del club será clave.

Esta noticia coincide con la oficialidad de la marcha de Monchi al RCD Espanyol. Desde un primer momento se dio por hecho que Ramos llegaría con el de San Fernando de la mano, pero el propio Monchi reconoció hace unos días que el camero quiere "estar en el meollo" y tomar decisiones, motivo por el que ha decidido aceptar la oferta espanyolista. El futbolista, mientras tanto, lleva semanas lanzando guiños hacia el Sevilla a través de sus redes sociales. El camino hacia la venta continúa.