El último guiño de Sergio Ramos al Sevilla FC: "La unión hace la fuerza"

Álvaro Borrego 09 MAY 2026 - 19:55h.

El central disfrutó del triunfo del Espanyol mientras su holding sigue inmerso en el proceso de compra

Así queda el golaveraje del Sevilla FC con sus rivales directos por la permanencia

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Sergio Ramos sigue de cerca todo lo que ocurra con el Sevilla FC. Si importante es el futuro de la entidad a nivel emocional, dado su sevillismo de cuna, más lo es todavía para sus intereses laborales, habida cuenta que el holding al que pertenece, Five Eleven Capital, sigue inmerso en el proceso de compra del club. Este sábado estuvo muy pendiente de la 'finalísima' contra el Espanyol y del triunfo que brinda media permanencia a los de Luis García Plaza. El exjugador sevillista vio el partido junto a su familia, lo que sin lugar a dudas ha generado muchas reacciones en redes sociales. "La unión hace la fuerza", espetaba su hermana en su cuenta, lanzando también un mensaje de cohesión y unidad ante estos momentos tan complejos.

Cabe recordar que Sergio Ramos es la cabeza visible del grupo que, hasta el momento, ha llegado más lejos en el proceso de compra del Sevilla FC. El camero, junto al holding Five Eleven Capital, ha completado el periodo de exclusividad (LOI) y la due diligence con la que han escudriñado las cuentas de la entidad. Tras ello, ya se han producido las primeras reuniones para discutir los términos de una operación tan elevada como complicada. Sin embargo, Sergio Ramos parece optimsita.

Durante la Feria de Abril el central fue entrevistado por los micrófonos de One Toro TV, la televisión que retransmite la feria sevillana, una de las más importantes del mundo de los toros. Allí, Sergio Ramos habló por primera vez sobre su papel en el proceso de compra del Sevilla, y quiso ofrecer un mensaje de optimismo para un sevillismo que está harto de aguantar a los gestores actuales. El camero indica que espera que haya noticias positivas "en las próximas semanas”.

"Estoy de maravilla. Ahora estoy compartiendo muchos momentos con la familia y disfrutando. Creo que en pocos meses, semanas, habrá novedades y esperemos que sean las que todos queremos. Va por buen camino", explicaba el hombre al que todos los sevillistas ven ahora mismo como el único capaz de hacerse con la propiedad de la entidad y relegar a los actuales gestores.