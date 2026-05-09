Así queda el golaveraje del Sevilla FC con sus rivales directos por la permanencia

Álvaro Borrego 09 MAY 2026 - 18:31h.

Le mete tres puntos al 18º con golaveraje ganado incluido

El 'amuleto' que usó Jesús Navas para ayudar al Sevilla FC por la permanencia

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El Sevilla FC acaricia la permanencia. La victoria contra el Espanyol permite a los de Luis García Plaza dar un paso de gigante en LALIGA y escalar cinco puestos en la clasificación. De estar el 17, igualado a puntos con el Alavés, a meterle tres puntos a la zona de descenso además de tener el golaveraje particular ganado. La parte baja de la clasificación se ajusta a más no poder y en este tipo de escenarios la permanencia podría decidirse por detalles, de ahí que convenga repasar cómo estarían los enfrentamientos directos en lo referente al golaveraje particular. En caso de empatar a puntos, resultará fundamental haber salido victorioso en sus duelos particulares. Y en este contexto los de Luis García Plaza lo tienen ganado con muchos de sus principales rivales.

El Sevilla FC tiene el golaveraje particular ganado al Real Oviedo, al Rayo Vallecano, al Girona y al Alavés,. En caso de haber empate a puntos con alguno de ellos, los sevillistas quedarían por encima. Lo mejor del triunfo contra el Espanyol es que iguala el golaveraje particular, por lo que en caso de haber empate a puntos se decidiría por la diferencia de goles, faceta en la que los sevillistas también tienen ventaja (-13 vs -15) a tres jornadas del final.

Los dos empates a dos obtenidos con el Elche igualan a los dos equipos en el golaveraje particular, por lo que el desempate debería resolverle por el general, en función de goles anotados totales y goles encajados. Una faceta de la cual saldrían derrotados los sevillistas por ahora, dado que los de Eder Sarabia están en -8 y los de García Plaza en -13. Es decir, por el momento también perdido.

Por su parte, el Sevilla FC tendría perdido el golaveraje particular con el Levante, Valencia y Mallorca. Si empatase a puntos con alguno de ellos, los de Luis García Plaza terminarían por debajo en la clasificación.

En resumidas cuentas, lo tiene ganado a Oviedo, Girona, Rayo y Alavés. Lo tiene perdido con Valencia, Levante y el Mallorca. Lo tiene igualado con el Espanyol, pero les ganaría en el general. Está igualado con el Elche, pero por el golaveraje general seguiría quedando por debajo de los de Eder Sarabia.

El calendario del Sevilla FC y de sus rivales

Rayo Vallecano (11º con 42 puntos y un partido menos)

En casa: Girona y Villarreal.

A domicilio: Valencia y Alavés.

Sevilla FC (12º con 40 puntos)

En casa: Real Madrid.

A domicilio: Villarreal y Celta de Vigo.

Elche (13º con 39 puntos)

En casa: Getafe.

A domicilio: Betis y Girona.

Valencia (14º con 39 puntos y un partido menos)

En casa: Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Athletic y Real Sociedad.

Espanyol (15º con 39 puntos)

En casa: Athletic y Real Sociedad.

A domicilio: Osasuna.

Mallorca (16º con 38 puntos y un partido menos)

En casa: Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Getafe y Levante.

Girona (17º con 38 puntos y un partido menos)

En casa: Real Sociedad y Elche.

A domicilio: Rayo Vallecano y Atlético.

Alavés (18º con 37 puntos)

En casa: Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Real Oviedo.

Levante (19º con 36 puntos)

En casa: Mallorca.

A domicilio: Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 28 puntos y un partido menos)

En casa: Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Madrid y Mallorca.