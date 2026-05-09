El 'amuleto' que usó Jesús Navas para ayudar al Sevilla FC por la permanencia

Álvaro Borrego 09 MAY 2026 - 17:59h.

El palaciego acudió de rojo el lunes y de blanco contra el Espanyol, secundando la iniciativa de los Biris

Por qué el Sevilla - Espanyol empezó con 11 minutos de retraso

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Jesús Navas es una de las mayores leyendas que han pasado por el Sevilla FC. El exfutbolista de Los Palacios colgó las botas a mitad de la temporada pasada y vivió en sus propias carnes la involución que ha padecido el club durante estos últimos años. Aunque ahora no pueda ayudar sobre el césped, desde este nuevo rol el palaciego intenta jugar sus bazas para aportar su granito de arena en pos del beneficio del club. Hace unos días, en la previa del partido contra la Real Sociedad, visitó la ciudad deportiva para dialogar con la plantilla e insuflarles un halo de esperanza antes de esa final por la permanencia. Como no podía ser de otra forma acudió al Sánchez-Pizjuán a animar al equipo, secundando incluso la iniciativa lanzada por los Biris Norte.

Tanto contra la Real Sociedad como frente al Espanyol el exfutbolista atendió a los compañeros de comunicación en la previa de los encuentros, dejando una serie de detalles que no han pasado desapercibidos. El lunes acudió con su polo rojo y este sábado hizo lo propio con una sudadera blanca, 'respetando' sendas iniciativas lanzadas por los Biris Norte. Toda una leyenda del club que demostró ser un aficionado más

El propio Jesús Navas desveló en la previa lo que le intentó transmitir a sus excompañeros, con los que dialogó y a los que aconsejó en busca de los tres puntos: "Hoy tenemos otra oportunidad de poder salir de ahí. Es un reto, se lo digo a los compañeros. Ha habido reto de títulos y finales y hoy es un reto igual de bonito porque salvar al Sevilla es algo muy grande".

También resaltó la importancia del sevillismo, que debe ser clave para la permanencia: "Nuestra afición es una locura, una bendita locura lo que tenemos aquí. Hoy los jugadores deben dar un pasito más. Los jugadores tienen que pensar en hacer un gran encuentro hoy y sacar los tres puntos".