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Jesús Navas visita a sus excompañeros antes de la final ante la Real Sociedad

Jesús Navas visita el entrenamiento del Sevilla este miércoles
Jesús Navas, en la sesión del miércoles. Kiko Hurtado
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La imagen de la jornada. Jesús Navas, excapitán del Sevilla, acudió este miércoles al entrenamiento de sus excompañeros para mostrarle su apoyo en estos delicados momentos previos al encuentro ante la Real Sociedad.

El exlateral blanquirrojo se acercó a la sesión y saludó a todos los que eran compañeros hasta hace unos meses, además de algunos conocidos como César Azpilicueta, al que se ha enfrentado en multitud de ocasiones.

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