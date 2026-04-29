Pepe Jiménez Sevilla, 29 ABR 2026 - 10:12h.

César Azpilicueta atenderá a los medios tras la sesión

Unión de sevillismo ante la 'final' por la salvación: "Convertir el Sánchez-Pizjuán en una caldera"

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La imagen de la jornada. Jesús Navas, excapitán del Sevilla, acudió este miércoles al entrenamiento de sus excompañeros para mostrarle su apoyo en estos delicados momentos previos al encuentro ante la Real Sociedad.

El exlateral blanquirrojo se acercó a la sesión y saludó a todos los que eran compañeros hasta hace unos meses, además de algunos conocidos como César Azpilicueta, al que se ha enfrentado en multitud de ocasiones.