Tito González | Basilio García Sevilla, 28 ABR 2026 - 17:41h.

Todos los estamentos de la afición pide el apoyo ante el transcendental partido del lunes

Todos de rojo y mucho más: el llamamiento a la afición del Sevilla para la primera final por la salvación

Compartir







En el Sevilla FC, especialmente los aficionados, han dejado de lamerse las heridas para poner el punto de mira en el transcendental partido del próximo lunes ante la Real Sociedad. El equipo tiene unas limitaciones más que evidentes, así que le toca al sevillismo ser capaz de espolear a ‘su’ Sevilla, que necesita como nunca lograr los tres puntos y escapar del fantasma del descenso a LALIGA HYPERMOTION.

Los distintos estamentos del club, con la Federación de Peñas y el grupo Biris Norte al frente, están contribuyendo a crear un ambiente como el de los grandes días que se han vivido en Nervión.

En ElDesmarque, hemos pulsado la opinión de varias cabezas visibles del sevillismo.

Dani Terrero, socio abonado del Sevilla FC

“La situación es crítica. El mayor culpable de esta situación es Del Nido Carrasco y de la directiva actual, el peligro del descenso a segunda división es más real que nunca. La salvación pasa por el Sánchez-Pizjuán y por su afición. Luis García Plaza debe seguir hasta el final”.

Antonio Alba, colaborador en Radio Sevilla-Cadena SER

“El Sevilla lleva muchos años jugando con fuego. La culpa es de Del Nido… y de Antonio Cordón con una planificación indigna. Yo creía que el Sevilla debía cesar a Luis García, pero tras la rueda de prensa y el enfado que tenía le daría un voto de confianza. La salvación pasa por Nervión”.

José Luis Suárez, presidente de la Peña Sevillista El Fontanal y tesorero de la Federación de Peñas Sevillistas

“Desde la federación y el sevillismo nos estamos movilizando para intentar apoyar al Sevilla. Le hemos propuesto al club un entrenamiento a puerta abierta y también ir todos de rojo y tirar papeles blancos para replicar un ambiente como el del día del Manchester. No es momento de señalar a nadie, eso ya tocará, es momento de apoyar al equipo. ¿Echar a Luis García? Cualquier cambio va a desestabilizar al Sevilla”.

Julián Huertas, vicepresidente de la Federación de Peñas Sevillistas

“Lo que nos queda es convertir el Sánchez-Pizjuán en una caldera y repetir lo que hemos hecho en Europa. El Sevilla ha llegado a esta situación por culpa de la nefasta planificación deportiva y gestión. Pero no nos queda otra, lo que tiene que sacar la afición y hay que animar a la gente a llenar el Sánchez-Pizjuán. Es la peor situación que recuerdo del Sevilla desde el último descenso”.