Tito González | Basilio García Sevilla, 27 ABR 2026 - 18:36h.

"He venido a intentar darle un poco de motivación a los jugadores, porque creo que esto es cosa de todos"

El Sevilla busca el ‘mejor’ Sánchez-Pizjuán para lograr la salvación

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El sevillismo está preocupado. No puede ser de otro modo. Hastiado, cansado, harto y todo lo que tenga que ver con sufrir a un equipo indigno de la historia del Sevilla FC que se encuentra en puestos de descenso a falta de cinco jornadas para el final de la temporada en LALIGA EA SPORTS. Este domingo, tras caer en El Sadar ante Osasuna sobre la bocina, volvió a recibir las protestas de aficionados que estuvieron en el Aeropuerto de San Pablo y en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, por eso es tan peculiar e incluso importante la historia de Raúl Miñano.

Raúl es un joven sevillista que este lunes ha acudido a la puerta de la instalación de entrenamiento que el club tiene en Montequinto con un único propósito: animar a los jugadores y hacerles ver que, pese al ambiente tan complicado en el que viven, no están solos de cara a los próximos partidos. Este aficionado, socio de Gol Norte, ha sido el único que ha esperado a los futbolistas a la salida del entrenamiento de recuperación que han llevado a cabo este lunes, y ha causado incluso sorpresa en ellos que haya acudido con la intención de darles ánimos. “He venido a intentar darle un poco de motivación a los jugadores, porque creo que esto es cosa de todos. Y en un momento como este, lo peor que podemos hacer es tirarnos al cuello, insultar y tirar por otros caminos que no nos ayudan en nada. Estar con ellos hasta el final, hasta el último partido, que sepan que no están solos”, explicaba a los micrófonos de ElDesmarque. “Y ya después, cuando termine la temporada, dependiendo de lo que pase, ya se irá viendo”, completaba un aficionado al que los jugadores le han dado las gracias.

“Lo que esperan cuando salen es que vengamos aquí a reprochar por el partido de ayer. Evidentemente estamos molestos porque tiramos el partido a última hora, pero el escudo es mucho más que los jugadores que puedan estar hoy o mañana”, añadía el hincha sevillista. “Vamos a estar siempre a pie del cañón con ellos, pase lo que pase”.

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Raúl y las críticas de otros sevillistas

Este aficionado es respetuoso con los que han cargado contra los jugadores por los últimos resultados, pero cree que esa no es la solución. “Lo ideal es que estemos todos juntos, tanto los jugadores dentro del vestuario como la afición. Y que sepan los jugadores que estamos a muerte con ellos. Y que hasta que el árbitro pite el final del último partido, solos no están”.

“Pensaba que no se iban a parar, pero están cumpliendo, dando la cara. Por suerte estoy pudiendo dar a cada uno el pequeño mensaje que creo que de parte de toda la afición queremos darle”.

“Yo confío. El Sevilla ha demostrado de lo que es capaz y aunque haya sido en una situación muy diferente, yo creo que los jugadores si entienden lo que es el escudo, lo que supone estar en el Sevilla y jugar para el Sevilla, y la afición acompañamos, creo que en nuestra casa nos vamos a hacer fuertes y nos vamos a poder salvar”, finalizaba Raúl.