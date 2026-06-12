Basilio García Sevilla, 12 JUN 2026 - 11:45h.

El sevillano ha sido presentado junto a José María del Nido Carrasco

La posibilidad de que Alexis Sánchez continúe un año más en el Sevilla

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El Sevilla FC ha dado el pistoletazo de salida oficial a la temporada 2026/27. El club ha virado la mirada del proceso de venta a la planificación, y se ha puesto de largo con la presentación de José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo sevillista, que ha estado acompañado en la sala de prensa por el presidente José María del Nido Carrasco.

El primer detalle se pudo comprobar a la entrada de los protagonistas, ya que Navarro posó con una camiseta con el número 2029, por lo que ha firmado para las próximas tres temporadas. “Es motivo de orgullo ser director deportivo del Sevilla FC, es una oportunidad y trabajaremos de la mejor manera posible para conseguir el objetivo. Que no falte ese trabajo diario y esa constancia para conseguir la estabilidad deportiva y económica en la entidad”, comenzaba su intervención José Ignacio Navarro.

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Aunque el sevillano intentó no hablar de nombres propios, hubo algunos que no pudo evitar como el de Patrik Mercado, cuyo fichaje fue anunciado en febrero pero está en el aire por la grave lesión de rodilla que sufrió poco después. “A falta de oficialidad, todavía no es jugador del Sevilla FC. Es un nombre que está ahí, tiene que cumplir una serie de condicionantes y ya veremos cuando llegue el momento si será jugador del Sevilla FC o no. En estos momentos no lo es”.

También confirmó que hay negociaciones con Alexis Sánchez para que continúe la próxima temporada. “Estamos en conversaciones con su agente, la intención es llegar a un acuerdo. Para darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos y lo que Alexis y su entorno entienden que debe recibir”, aunque no pareció tan optimista con la opción de repescar a Odysseas Vlachodimos. “Ha estado con nosotros, hemos disfrutado de él, ha hecho una gran temporada. Su ficha la tiene el Newcastle, tenemos que respetar un poco su contrato. Es una posición que tendremos que reforzar y ya veremos qué pasa”.

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Hoja de ruta. “Nos tenemos que adaptar a la realidad económica y deportiva de la entidad, teniendo en cuenta que tenemos que cumplir la normativa de LALIGA, el presente del club, al igual que muchos clubes españoles, está condicionado por el cumplimiento de esa normativa económica. Ya lo vimos el año pasado, muchos clubes llegamos a ultima hora con dificultades para inscribir. Trabajar, optimizar los recursos que tengamos, y que se pueda construir una plantilla que nos ayude para conseguir el objetivo a lo largo de la temporada”.

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Muchos movimientos. “Entrar en nombres propios ahora, a 12 de junio, son jugadores de Sevilla, que la camiseta del Sevilla tiene un peso, lo comprobamos a la hora que llamamos para traer jugadores, apetecibles, en muchos casos internacionales. A día de hoy, se están produciendo primeros intercambios de llamadas, informaciones, y ya veremos cómo queda conformada la plantilla. que seamos un equipo con identidad, competitivo, que la afición vea reflejada lo que quiere y a partir de ahí salir hacia adelante”.

Ampliación de capital. “Sobre el tema de la venta, es una cosa que se extrapola de mis funciones. Soy un empleado del Sevilla, director deportivo, tendrá que ver el hipotético comprador con los máximos accionistas. Ese tema no influye en que el Sevilla pueda fichar o no, depende de la capacidad que tengamos de generar ese límite”.

Gudelj. “Ayer se comunicó que, de mutuo acuerdo, habíamos llegado a que era el momento idóneo para poner fin a su trayectoria. Darle las gracias. Ha sido un capitán, ha ganado dos Europa Leagues, ha ayudado a todas las personas que nos hemos incorporado, un capitán en el amplio sentido de la palabra. Las puertas del Sevilla estarán abiertas para él y su familia”.

Límite de coste de plantilla. “LALIGA lo hace público una vez terminados los mercados, a día de hoy tenemos un coste de la plantilla, un dato que manejamos, pero oficialmente se hace una vez pasados los mercados”.

Idea de equipo de Luis García Plaza. “El míster está totalmente implicado en la planificación, estamos en contacto diario, varias veces al día. Ya sean jugadores nacionales o extranjeros, tenemos que tener claro ese perfil de jugador que nos dé rendimiento, ilusión, valores que queremos, para solventar la situación que tenemos y conseguir el objetivo final”.

Objetivo. “Ahora mismo, marcar un objetivo no se ajustaría. Tenemos que tener los pies en el suelo, transmitir tranquilidad. El objetivo es tener la plantilla más competitiva posible, generar un equipo, jugadores con hambre, que la afición se identifique, y estableceremos un objetivo cuando tengamos la plantilla cerrada”.

Nianzou, Jordán, Marcao... “Nos dimos un plazo de descanso desde el partido de Vigo. Son jugadores con contrato en vigor, estamos trabajando tanto en entradas como en salidas, nos perjudicaría hablar de nombres propios a día de hoy”.

Revalorizar jugadores. “Desconozco esas declaraciones, como director deportivo del club el objetivo es buscar el equilibrio, con jugadores jóvenes, veteranos, que eleven el nivel de la plantilla y buscar ese equilibrio que necesitamos para dar estabilidad”.

La defensa. “Estamos en una fase de construcción del equipo, puede haber posiciones en las que necesitamos reforzar más el equipo, pero ya se verá en el mercado los movimientos que se vayan produciendo”.

Pedrosa y Rafa Mir. “Tienen contrato hasta el 30 de junio con el Elche, incluyen opciones de compra, y todavía no se han manifestado en ese sentido”.

Rubén Vargas. “Estamos orgullosos de tener a Rubén y Djibril representando a Suiza en el Mundial. Estamos en contacto con sus agentes, Rubén tuvo un infortunio en un entrenamiento, y la comunicación es directa. Es jugador nuestro, tiene contrato, y ya veremos lo que pueda pasar”.

Luis García Plaza. “Es una persona super implicada, tanto él como su staff, están acompañándonos en este proceso. El entrenador tiene que tener un peso importante en la planificación, porque es el responsable de sacarles rendimiento. Va marcando los perfiles que tiene, se le dan varias opciones y tomamos la decisión sobre qué jugador tenemos que ir avanzando”.