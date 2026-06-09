El Sevilla FC nombra oficialmente a José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo del club

Álvaro Borrego 09 JUN 2026 - 18:27h.

El sevillano será presentado y comparecerá ante los medios de comunicación este viernes

José Ignacio Navarro, con mando en plaza y cargo definido

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José Ignacio Navarro ha sido nombrado nuevo director deportivo del Sevilla FC. El sevillano, que hasta ahora había ejercido como adjunto a la dirección de fútbol, asume el puesto tras la salida de Antonio Cordón. Este nombramiento no pilla por sorpresa a nadie, pues a pesar de que la semana pasada surgió el rumor de que el club había tocado a los Braulio y Cobeño de turno, lo cierto es que en el club siempre han tenido claro que, de no haber venta, el sevillano sería el que se hiciera cargo de la dirección deportiva. Ya en las semanas previas al adiós oficial de Cordón, Navarro tomó la batuta en los despachos y comenzó a diseñar una temporada 2026/27 para la que no sabía si iba a llegar.

José Ignacio Navarro es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con Máster en Gestión de Entidades Deportivas y titulación UEFA PRO de fútbol. El técnico sevillano regresó al club el pasado mes de junio de 2025 tras una primera etapa en la entidad durante nueve temporadas, desde la 2005/2006 hasta junio de 2014, momento en el que ligó buena parte de su trayectoria profesional a la del propio Cordón. Navarro cuenta con una dilatada experiencia en la dirección deportiva del fútbol de élite. Tras salir del Sevilla FC se marchó al Villarreal CF, donde ejerció de Scouting y responsable del departamento de detección de talentos durante más de tres años en los que el equipo amarillo volvió a consolidarse en la parte alta del fútbol nacional además de participar en competiciones europeas.

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En 2017 inicia una nueva aventura como Jefe de Scouting del Holding Hope Group, al que pertenecían Granada CF, Parma Calcio, Chongqing Lifan Athletic y el CD Tondela, logrando además de volver a la élite del fútbol español con el conjunto nazarí, una histórica clasificación para la UEFA Europa League, mientras que el equipo italiano consigue dos ascensos consecutivos para regresar a la Serie A.

Entre 2020 y 2023 fue secretario técnico del Real Betis, etapa en la que sumó un título de la Copa del Rey. Antes de su regreso al Sevilla FC, tuvo una nueva experiencia internacional como director deportivo adjunto en Olympiacos FC, etapa donde el club griego conquistó su primer título internacional con la UEFA Conference League de la temporada 2023-2024. La presentación del nuevo director deportivo tendrá lugar en la mañana de este próximo viernes.