Basilio García Sevilla, 09 JUN 2026 - 17:14h.

El club inglés está a punto de fichar otro portero y le busca una salida

Odysseas Vlachodimos ya tiene quien le quiera

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El Sevilla FC tiene en estos momentos un problema en la portería de cara a una pretemporada que empieza dentro de menos de un mes. El único guardameta con contrato en vigor es Alberto Flores, toda vez que Orjan Nyland acaba contrato el próximo día 30 de junio y a Odysseas Vlachodimos le toca volver al Newcastle United.

La continuidad del griego en Nervión es lo que todos los sevillistas desearían, pero son muchas las aristas que habría que limar para que se produjera. Lo primero y principal, convencer a su club de origen, que se ha frotado las manos por su temporada en el conjunto hispalense y piensa en recuperar parte de la fuerte inversión que hizo por él hace dos temporadas.

El Newcastle ya le ha comunicado a Odysseas que no cuenta con él, según apunta The Chronicle, algo que tampoco sorprende a nadie teniendo en cuenta que solo ha jugado 45 minutos como portero de las urracas. El club inglés le ha valorado en diez millones de euros para recuperar algo de los 24 que pagó al Nottingham Forest en 2024, en una operación un tanto estrambótica que no le ha supuesto más que dolores de cabeza. El Sevilla podría optar a su regreso si se repite la fórmula de la cesión, o mediante otras posibilidades más imaginativas.

De hecho, el Newcastle tiene dos porteros en la plantilla -Nick Pope y Mark Gillespie-, toda vez que Aaron Ramsdale ha vuelto al Southampton tras su cesión. Además, está pujando por fichar al joven portero francés Ewen Jaouen, de 20 años, propiedad del Stade Reims que pide 25 millones más variables por él.

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La postura de Odysseas

Mientras tanto, el nombre de Odysseas Vlachodimos ha sonado ya para clubes como el Panathinaikos griego o el Besiktas turco. En Inglaterra priorizan un traspaso para recuperar algo de lo invertido, pero el jugador no descarta ni mucho menos volver al Sevilla.

Después de unos años complicados en Inglaterra, el meta nacido en Stuttgart ha encontrado de nuevo un sitio en el fútbol en la capital hispalense, su familia es feliz en la ciudad y a él le encantaría continuar defendiendo la portería sevillista. Su intención es esa, pero en algunas ocasiones el jugador no juega donde prefiere. El mercado dirá.