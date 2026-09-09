Redacción ElDesmarque Madrid, 09 SEP 2026 - 09:38h.

El tenista murciano llevó al límite su físico y dejó una de las imágenes del torneo al vomitar en su toalla

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Carlos Alcaraz ha vivido una auténtica batalla ante Ben Shelton en los cuartos de final del US Open. El español, que afrontaba en Nueva York su primer torneo oficial en cuatro meses después de la lesión en su muñeca derecha, ha tenido que sobreponerse a un duro tramo del encuentro para mantenerse con vida y, finalmente, salir derrotado. Después de ganar el primer set en el tie-break, el tenista estadounidense reaccionó con contundencia y se llevó los dos siguientes. Alcaraz, recuperó su mejor versión en el cuarto y forzó un quinto set que acabó 7-6 para el norteamericano.

Carlos Alcaraz vomitó en su toalla en uno de los descansos

El partido ha dejado una de las imágenes más llamativas de este US Open. Alcaraz estaba sufriendo en el apartado físico y, durante uno de los descansos, tuvo que vomitar en su propia toalla. El murciano había quedado completamente fuera del partido durante el segundo y el tercer set, donde Shelton fue capaz de imponer su tenis, dominando los intercambios y poniendo contra las cuerdas al vigente campeón. El marcador llegó a estar 7-6, 1-6 y 3-6, con Alcaraz obligado a reaccionar si quería seguir defendiendo su título y así lo hizo forzando el quinto set.

Carlos Alcaraz cae ante a Ben Shelton en el tie-break del quinto set

Carlos Alcaraz no pudo completar la remontada ante Ben Shelton y se despide del US Open en los cuartos de final. El español acusó el enorme desgaste físico de un partido que le llevó al límite, después de cuatro meses sin disputar un torneo oficial. Aunque Alcaraz consiguiera reaccionar después de quedarse contra las cuerdas en el segundo y tercer set, el estadounidense mantuvo la calma en el tramo decisivo y terminó imponiéndose. El murciano se queda así sin poder defender su título en Nueva York.