Javi Rayo 04 SEP 2026 - 13:41h.

La tenista catalana se ha despedido del US Open la pasada madrugada

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Pese a ganar su primer partido en el US Open con solvencia, Paula Badosa ha caído eliminada en segunda ronda del torneo norteamericano ante un rival de mayor entidad como es Coco Gauff. La tenista catalana se despide así del último Grand Slam de la temporada y no ha dudado en mandar un mensaje cristalino a todos los haters que no paran de pedir que se retire del tenis.

"Gracias a todos por todos los mensajes increíbles y positivos. Sé que este puede ser un lugar muy cruel a veces, así que recibir todo este amor y apoyo significa mucho para mí. Estoy dándolo todo para volver a donde quiero estar. Paso a paso, pero llegando. Como ya sabéis, rendirse nunca es una opción. Así que, nos vemos muy pronto. Gracias a todos mis fans incondicionales. Los quiero. Y a los haters, los que dudan de mí, me critican o disfrutan viéndome luchar.... gracias. Solo me recuerdan cuánto quiero demostrarme a mí misma que tengo razón. Así que sí, también los quiero", posteó la tenista española en sus redes sociales.

A Paula Badosa la condenan sus errores

La estadounidense Coco Gauff eliminó este jueves a la española Paula Badosa en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos y se enfrentará en la tercera a la también española Cristina Bucsa. Gauff, cuarta del mundo y campeona en Nueva York en 2023, se impuso a Badosa, ahora 87 en el ranking, por 6-4 y 7-6(5) en 1 hora y 59 minutos de partido. Dos errores letales de Badosa, en sendas dejadas que se quedaron cortas y murieron en la red, le costaron 'breaks' en el séptimo juego del primer set y en el tercero del segundo.