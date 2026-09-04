Fran Fuentes 04 SEP 2026 - 11:33h.

El suizo, de nuevo ausente en la última sesión previa al partido, solo jugó 20 minutos en la primera jornada

El Sevilla FC termina su mosaico: "Es nuestra ciudad y es nuestro escudo"

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El Sevilla FC se enfrenta al RCD Espanyol en el RCDE Stadium este domingo. El conjunto hispalense llega bien situado, tras ganar los dos primeros partidos, aunque el tropiezo ante el Atlético de Madrid fue doloroso. Sea como fuere, los de Luis García Plaza tienen al alcance de su mano recuperar las buenas sensaciones con un resultado positivo ante los de Manolo González... y Monchi, que han realizado un mercado de fichajes ambicioso y con bastantes futbolistas de nivel, aunque tirando en su mayoría de cesiones. De cara al duelo, la sesión de trabajo de este viernes, previa a la rueda de prensa, ha vuelto a tener la ausencia de Rubén Vargas. Tampoco ha estado, por cierto, Fabio Cardoso, a quien no fue posible encontrarle una salida en el mercado de fichajes.

De este modo, el suizo apunta a perderse un nuevo partido del Sevilla en este inicio liguero. Serían tres los que llevaría acumulados sin poder jugar en esta última racha, habiendo disputado tan solo 20 minutos en el encuentro de la primera jornada frente al Rayo Vallecano. Sus constantes lesiones han lastrado su etapa como sevillista, que a punto estuvo de terminar en el pasado mercado de fichajes.

Sin embargo, finalmente continuará vistiendo la camiseta blanquirroja. Ahora solo depende de él, y de su estado físico, poder ayudar al Sevilla FC en una etapa muy difícil. Ya lo ha demostrado en otras ocasiones: si está sano, puede aportar mucho, pero Luis García Plaza apenas ha podido echar mano de él, tanto en el tramo final de la pasada temporada como en el arranque de este curso.

Por su parte, quien sigue poniéndose a tono es Youssouf Fofana. El mediocentro franco-maliense ha completado con normalidad la segunda sesión de entrenamiento desde que aterrizó en Sevilla y, si nada se tuerce, estará en la convocatoria para el partido frente al RCD Espanyol. Parece complicado, eso sí, que parta como titular, dado que apenas lleva dos entrenos y aún no le ha dado tiempo a conocer bien a sus compañeros. No obstante, es posible que acumule algunos minutos en la segunda mitad, siempre a tenor de cómo transcurra el partido y si Luis García Plaza lo considera oportuno.