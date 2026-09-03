María Trigo Sevilla, 03 SEP 2026 - 22:12h.

Emotivo vídeo con los once fichajes que han hecho para la temporada 26/27

El motivo por el que el Lille dejó salir a Félix Correia tres días después de ser titular ante el PSG

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Las piezas encajan. Durante todo el verano, el Sevilla FC ha anunciado sus fichajes con unos emotivos vídeos que intercalaban momentos históricos del equipo con lugares emblemáticos de la ciudad. Además, los jugadores iban poniendo piezas en un mosaico que ya está completo. Para rematar la faena el club de Nervión acaba de publicar un nuevo vídeo en el que resumen los once fichajes que ha hecho José Ignacio Navarro.

Cada futbolista va diciendo diferentes frases mientras se ven ya algunos de los momentos vividos en lo que va de temporada. Además, colocan las piezas de su particular mosaico, en el que no faltan ni Puertas ni Reyes. "Sevilla es su gente. No se entiende sólo con sus calles y sus plazas, sino con esos días señalados en los que todos se visten bajo una misma identidad. Con la ilsuión de la primera vez o con la sabidura de la experencia. Desde el que heredó esta forma de vivir, hasta el que la descubiró por sí mismo y abrazó su pasión. Somos miles de pequeñas historias que construyen un sentimiento común. Nosotros jugamos en el campo y vosotros en la grada. Bajo una misma bandera para cantar con el corazón cuando falle la voz. Es nuestra ciudad y es nuestro escudo", se puede escuchar en un vídeo en el que ya encajan todas las piezas. El mosaico está cerrado.

El emotivo vídeo del Sevilla FC

Los once fichajes

El primer verano de JIN como director deportivo del Sevilla se ha cerrado con un total de 27 operaciones. 11 de entrada y 16 de salida. Los onces fichajes que se rematon con la guinda de Fofana en las últimas horas del cierre del mercado son los siguientes: Odisseas Vlachodimos (Newcastle), Arouna Sangante (Le Havre), Juan Iglesias (Getafe), Jon Guridi (Alavés), Julio Díaz (Atlético de Madrid), Fran González (Real Madrid), Robbie Ure (Sirius), Kochorashvili (Sporting de Portugal), Félix Correia (Lille), Lucas Stassin (Saint-Etienne) y Youssouf Fofana (Milan).