Álvaro Borrego 02 SEP 2026 - 20:44h.

"Entendíamos que traer jugadores como Fofana podría pisar la progresión de Facundo"

La intrahistoria, minuto a minuto, del fichaje relámpago de Youssouf Fofana por el Sevilla FC

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El fichaje de Youssouf Fofana fue la gran sorpresa de última hora en el mercado de fichajes. El Sevilla FC cerró su cesión sobre la bocina y por momentos recordó a lo sucedido hace justo un año con Sofyan Amrabat, pese a que desde el Real Betis hayan señalado que en ningún momento fue una opción contemplada para ellos. Su anuncio provocó un auténtico hervidero de opiniones en las redes sociales, pero ha sido el propio Manu Fajardo quien aseguró que nunca se valoró.

"En los últimos días de mercado siempre aparecen operaciones como las de Fofana u otros jugadores con buena jerarquía. Nosotros desde la dirección deportiva hemos tenido claro que la apuesta en el pivote era Facundo Bernal, que traer jugadores como Fofana podría pisar la progresión de Facundo y sabíamos que la posición estaba completa", dijo Manu Fajardo en la presentación de Dani Ceballos y Troy Parrott.

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Quién es Youssouf Fofana

Fofana es un futbolista nacido en París en 1999 (27 años), mide 185 centímetros y ocupa la demarcación de pivote, además de poder desenvolverse como mediocentro. El jugador debutó en la Ligue 1 con el RC de Estrasburgo en la temporada 18/19, disputando 17 partidos y anotando dos goles y dando una asistencia, y allí permaneció hasta la 19/20, jugando un total de 41 encuentros, incluidos previas de UEFA Europa League.

Ese mismo curso se marchó traspasado al AS Mónaco, donde realizó sus mejores temporadas. Concretamente, en el plantel monegasco jugó un montante de 175 partidos, anotando siete goles y repartiendo trece asistencias entre todas las competiciones que disputa, incluyendo previa de Liga de Campeones y partidos de fase de grupos de la UEFA Europa League. Su buena actuación en Mónaco le llevó al AC Milan en el curso 24/25, con quien hasta la fecha ha disputado 88 choques, con tres goles y trece asistencias y con quien levanta una Supercopa de Italia.