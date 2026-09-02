Basilio García Sevilla, 02 SEP 2026 - 01:21h.

El fichaje se negoció en apenas seis horas y la documentación entró sobre la bocina en LALIGA

El Sevilla cierra la plantilla con el fichaje bomba de Youssouf Fofana

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El Sevilla FC ha sorprendido a propios y extraños en el tramo final del último día del mercado de fichajes. Tras cerrar las llegadas de Lucas Stassin y Félix Correia, todos los indicios apuntaban a una tarde noche tranquila en Nervión, hasta que José Ignacio Navarro detectó la posibilidad de fichar a Youssouf Fofana y, así, apuntalar la demarcación que se había quedado más coja y darle a Luis García Plaza todos los argumentos posibles para la temporada que ya ha comenzado.

El sevillano ha dado un ejemplo de cómo reaccionar a una oportunidad de mercado. Hasta las 20.00 horas, Fofana lo tenía todo hecho con el Olympique de Lyon, al que se iba a marchar cedido con una opción de compra de 12 millones de euros. A las cuatro de la tarde el fichaje se dio por cerrado, pero el mercado de fichajes francés cerró a las 20.00 horas y la negociación saltó por los aires.

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Para fichar al centrocampista, el Lyon debía cerrar el traspaso de Malick Fofana a la Premier League. Todo estaba preparado para que se marchara al Sunderland, pero apareció en la disputa el Crystal Palace, la operación se demoró y el afectado fue el ahora futbolista del Sevilla. De hecho, la Premier League no ha podido aún validar el traspaso por 36 millones de euros al Sunderland, por lo que no se descarta que el extremo se quede en Francia.

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El Sevilla se mueve rápido

Mientras tanto, el Sevilla estaba a la espera de la oportunidad de mercado que pudiese caer. Aunque la sensación en el club era de mercado cerrado, José Ignacio Navarro no cejó en su empeño de cubrir el pequeño hueco que le quedaba en el límite salarial. Si acudía al mercado a última hora era para contratar a un futbolista de nivel, no quiso precipitarse al entender que alguna opción estaría encima de la mesa, olió la sangre y se fue a por Fofana, desechando otras opciones más arriesgadas que había sobre la mesa, como la del canterano madridista Jorge Cestero

El centrocampista había sonado para varios equipos, incluso se había rumoreado que el Betis lo quería, aunque según ha ido informando ElDesmarque durante el verano no llegó a ser una opción firme en Heliópolis. Al confirmarse la negativa de su traspaso al Lyon, fueron numerosos los clubes que se interesaron, pero el Sevilla estuvo más rápido que nadie para convencer al jugador de que Nervión era el mejor destino.

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Los minutos finales

A partir de ahí, comenzó una rápida pero dura negociación con el Milan, cuyas pretensiones económicas se le escapaban al Sevilla. Todo quedó desbloqueado en una conversación entre José Ignacio Navarro y Hendrik Almstadt para cerrar el fichaje en unas condiciones que sí se pudieran asumir en Nervión.

Se efectuó el trasvase de documentación, todo quedó cerrado a las 23.30 horas y tanto el equipo jurídico como el de comunicación trabajó a contrarreloj para que se pudiera cerrar la llegada de Fofana mientras José María del Nido Carrasco se mantenía en contacto con LALIGA para informar de la rápida sucesión de acontecimientos.

Una vez que todo el papeleo estuvo en orden, en Madrid dieron el visto bueno, se lanzó el vídeo del último azulejo del mosaico sevillista a las 23.57, el jugador apareció inscrito en LALIGA pocos segundos más tarde y el club hizo oficial a las 0.01 horas el fichaje de un subcampeón del mundo con Francia que viene a rematar el ambicioso mercado que, dentro de las limitaciones económicas, ha cerrado José Ignacio Navarro.