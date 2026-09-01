Basilio García Sevilla, 01 SEP 2026 - 12:52h.

El jugador llega cedido del Saint-Etienne con opción de compra

En directo, el último día del Sevilla FC en el mercado de fichajes; cerrado Félix Correia

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El delantero y el extremo que anhelaba desde hace semanas Luis García Plaza ya se encuentran en la capital de Andalucía. Lucas Stassin, punta belga que pertenece al Saint-Etienne francés, y Félix Correia, extremo luso del Lille, han arribado al Aeropuerto de San Pablo pasado el mediodía para, en las próximas horas, cerrar sus incorporaciones al Sevilla FC.

Los dos futbolistas, que han viajado de un vuelo procedente de París que aterrizó a las 12.18 horas, han aparecido juntos por la puerta de la terminal de salidas del aeródromo sevillano, posando junto a la imagen de Jesús Navas levantando la UEFA Europa League ganada en 2023 en Budapest. Precisamente, la ‘marca Sevilla’ ha sido clave para cerrar estas incorporaciones y otras de las que se han concretado este mercado.

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Los términos de los fichajes

Stassin llegará cedido con una opción de compra no obligatoria que asciende a los 25 millones de euros, desembolsando el Sevilla para su cesión una cantidad de 2,5 millones de euros. En el caso -improbable- de que se ejerza la compra, el Saint-Etienne se guardaría un 20% de una futura venta, tras ampliar su contrato una temporada más con el club francés, que ahora expira en 2029.

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El belga se quedó fuera de la convocatoria del partido que su equipo jugó ante el Dijon este lunes, tras recibir el permiso para viajar a la capital hispalense. Durante el verano, el Saint-Etienne ha rechazado numerosas ofertas para, finalmente, dejarle salir en calidad de cedido por un año. En las próximas horas, los dos clubes deben hacer oficial la operación.

Por su parte, Félix Correia también llega en calidad de cedido sin opción de compra, y en su caso había disputado los dos partidos que el Lille ha jugado hasta el momento en la Ligue 1, ante el Angers y el PSG, por lo que llega en perfecto estado de forma para incorporarse a los entrenamientos de Luis García Plaza y empezar a pensar en el partido ante el RCD Espanyol del próximo domingo.