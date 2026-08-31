Basilio García Sevilla, 31 AGO 2026 - 19:54h.

El Chelsea pagó 16 millones por él en 2023 y lo va a traspasar al Estrasburgo

En directo, el penúltimo día del Sevilla FC en el mercado de fichajes; baile de nombres

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Todos los sevillistas saben que su equipo está buscando en el mercado de fichajes un delantero que acompañe a Robbie Ure y a Isaac Romero en una de las demarcaciones más importantes de cualquier equipo de fútbol. A esta hora, el Sevilla FC está frente al escaparate ojo avizor y surge una nueva oportunidad en el joven Deivid Washington.

La operación, desvelada por el diario As, es ciertamente rocambolesca. El Chelsea pagó en su día 16 millones de euros al Santos por su fichaje, cediéndolo año y medio después a su club de origen, del que regresó el año pasado para seguir su formación en el filial blue. Ahora, los londinenses, uno de esos equipos de la Premier League que tienen jugadores a punta pala y deben colocarlos, se lo va a vender al Estrasburgo, perteneciente al mismo grupo -BlueCo-, a cambio del mismo dinero que pagó en 2023, pero en el club galo no tiene sitio por la inminente llegada de Conrad Harder, el delantero danés que se la ha escapado al Sevilla.

En medio de todo este embrollo, el jugador firmaría con el Estrasburgo para, automáticamente, marcharse cedido al Sevilla hasta final de temporada. Los clubes están negociando el porcentaje que asumiría cada club del sueldo del delantero, fleco clave para que la operación sea viable o no.

Quién es Deivid Washington

Deivid Washington es un prometedor delantero brasileño que deslumbró muy joven en el Santos, el equipo de Pelé o Neymar. El futbolista es internacional sub 20 con Brasil, con la que jugó el Mundial el pasado invierno en Chile, enfrentándose a España en una fase de grupos decepcionante de la canarinha.

En Brasil hizo tres goles en 36 partidos con el Santos, pero en el Chelsea solo ha participado en tres partidos oficiales en este tiempo, dos en la Premier League y uno en la FA Cup, todos de la temporada 2023/24. De este modo, tiene poca experiencia en Europa, pero es un perfil que podría valerle al Sevilla para completar su vanguardia.