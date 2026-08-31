Entró al campo en el 59' y un fallo suyo originó el 0-3 de Gimnasia a Independiente

La reflexión del Chimy Ávila: "El fútbol es un tráfico humano legalizado"

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Chimy Ávila no ha debutado de la mejor manera con Club Atlético Independiente. Tras confirmar su adiós al Betis a finales de junio, el argentino regresó a su país hace apenas un par de semanas para firmar por un equipo que no ha arrancado de forma muy positiva el Torneo Clausura, pues sólo ha sumado tres victorias en siete encuentros.

La última derrota llegó este mismo domingo por la noche, en casa, ante Gimnasia y Esgrima. Y fue bastante dura: un contundente 0-3 desde el minuto 60 que provocó el enfado de la afición.

Un duelo que sirvió para ver a Ezequiel Ávila vestir por primera vez la camiseta roja de Independiente. El argentino saltó al terreno de juego a los 59 minutos en sustitución de Maximiliano Gutiérrez cuando Gimnasia ya ganaba 0-2 y con el objetivo de agitar el ataque en busca de un gol que apretara el marcador. Por contra, su primera intervención provocó totalmente lo contrario.

Chimy tocó por primera vez la pelota cerca de la medular, de espaldas a la portería contraria, y la envió directamente a saque de banda, entregando el esférico al equipo rival. Gimnasia sacó desde el costado, el balón llegó con suma facilidad a Facundo Lencioni y este se inventó un zurdazo espectacular desde la frontal para hacer el 0-3 y dejar el encuentro visto para sentencia.

"Entregó la pelota, lo primero que hace en Independiente. No le sale nada al rojo hoy", admitían en la retransmisión en directo de la ESPN Argentina.

Chimy Ávila fue protagonista indirecto en ese tercer gol con esa pérdida absurda, pero es que además sus números individuales, durante los más de 30 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, fueron muy pobres: 0 disparos a puerta, 1 disparo bloqueado, 17 intervenciones con balón, nueve posesiones perdidas, 1/3 en centros y 1/2 en regates. Un debut que, probablemente, no recordará de la mejor manera posible.