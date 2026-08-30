Álvaro Borrego 30 AGO 2026 - 16:27h.

El Betis descartó su fichaje hace semanas por la complejidad de hacerle un hueco salarial

El Betis mantiene viva la opción de Dani Ceballos

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El Ajax ha oficializado este sábado el fichaje de Sofyan Amrabat, cuya llegada al Real Betis se descartó a principios del mes de agosto. A pesar de que su nombre volvió a la palestra a raíz de las declaraciones de Manuel Pellegrini, quien había solicitado su llegada, la operación era prácticamente inviable para el club y así se le trasladó el día diez de este mes, dada la complejidad de encontrarle hueco salarial. Su sueldo en el Fenerbahce rondaba los 10 millones de euros brutos y por más que pudiera rebajarlo era toda una quimera para la entidad, que en estos últimos días de mercado busca concretar alguna salida para poder materializar el regreso de Dani Ceballos.

Sea como fuere, la opción del Ajax no es nueva para Sofyan Amrabat, quien en sus primeras declaraciones para los medios del club ha asegurado que llevaba hablando con Jordi Cruyff (director deportivo) desde hace cuatro meses. "Llevo en contacto con Jordi desde abril. ¿Cómo surgió todo? Bueno, yo había estado entrenando y volví a casa para hacer un poco de ejercicio. Estaba tumbado en la cama cuando recibí un correo electrónico que decía: '¿Todavía tienes este número?'. Lo miré y vi una foto de Jordi Cruyff. Y le dije: ¿Jordi? con signos de interrogación. Porque hoy en día nunca se sabe, ¿verdad?".

"Me llamó de inmediato. Tuvimos enseguida una conversación agradable de media hora más o menos", explicaba Amrabat para los medios oficiales del Ajax: "A partir de ese momento hubo contacto entre nosotros. Sí me sorprendió su llamada. Ya habíamos tenido contacto cuando él estaba en el FC Barcelona. Entonces no se concretó un traspaso".

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Amrabat entendió rápidamente lo que Cruyff tenía pensado para él en el Ajax y terminó convenciéndolo: "Eso despertó mi curiosidad. Así que siempre hemos mantenido el contacto», afirmó el internacional marroquí, que también habló con el entrenador Míchel. "Y eso también fue positivo. En todo quedó muy claro que el Ajax me quería. Eso es muy importante para mí. Soy una persona leal y me gustaría devolver esa confianza".

"Estamos muy satisfechos de haber podido incorporar a Sofyan. Es fuerte físicamente, tiene mucha calidad futbolística y aporta una amplia experiencia internacional. Además, conoce bien la liga neerlandesa, por lo que esperamos que se adapte rápidamente. Con él incorporamos exactamente el perfil que teníamos en mente", declaró el director técnico Jordi Cruijff en la web del club.