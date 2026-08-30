Basilio García Sevilla, 30 AGO 2026 - 13:22h.

"Lo mejor para él, lo que él decida o decidamos que es lo mejor para él, para su futuro y para lo que venga detrás"

De la emoción del padre de Pablo García al futuro de su hijo: "A día de hoy está aquí"

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El Real Betis Balompié afronta el tramo final del mercado tras el varapalo sufrido este sábado ante el Levante UD, y con muchos nombres de actualidad. Uno de ellos es el de Pablo García, con el que Manuel Pellegrini no ha dejado de contar pese a los rumores de su posible salida y que llegó incluso a despedirse del beticismo.

En 72 horas puede pasar de todo, el de Parque Alcosa ha despertado la atención del Hull City inglés y del Olympiacos, dos de los grandes animadores del mercado con propietarios muy particulares, aunque especialmente los griegos tienen una forma de negociar un tanto sui generis que no se sabe por dónde puede salir.

Sin embargo, el padre del jugador, Ramón García Martín, que ya ha aparecido varias veces hablando sobre la situación de su hijo, volvió a hacerlo este sábado en las horas previas al partido ante el Levante.

En concreto, atendió a los micrófonos de Movistar y dejó en el aire el futuro del canterano. “Tampoco sabemos más nada, yo solo sé lo que he leído y se ha publicado, quedan dos días de mercado, no hay mucho más margen, el martes sabremos lo que sea”.

¿Y qué pasará? “Lo mejor para él, lo que él decida o decidamos que es lo mejor para él, para su futuro y para lo que venga detrás”, explicaba el padre de Pablo García, que también reivindicaba el beticismo de su hijo. “Evidentemente más bético que el niño no lo hay, pero hay que valorar otra serie de cuestiones, de circunstancias y veremos lo que pasa”, concretaba. Quedan menos de 72 horas y no se sabe dónde jugará.

El inicio de temporada de Pablo García

Lo que sí se sabe ya es lo que ha jugado, y es que Manuel Pellegrini lo ha utilizado en los tres partidos oficiales que ha disputado el Betis hasta el momento. Salió desde el banquillo en todos ellos, y en Valencia incluso marcó el gol de la victoria.

Su implicación con la causa verdiblanca siempre ha sido máxima, como cuando decidió bajar al filial para intentar conseguir la permanencia en la Primera RFEF. ¿Serán sus últimas horas en el club al que llegó desde niño? En breve, el desenlace.