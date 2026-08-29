Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 21:47h.

Alemany ve normalidad con la situación de Julián Álvarez

La cláusula que plantea el Barcelona para el fichaje de Julián Álvarez con un equipo puente

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El Atlético de Madrid disputa este sábado su tercer partido en LALIGA EA Sports con la visita al Sevilla y el culebrón con Julián Álvarez aún revoleando sobre la actualidad rojiblanca. Mateu Alemany ha hablado sobre el argentino, baja para el encuentro, en la previa en el Sánchez Pizjuán y apuesta por la "normalidad" mientras reconoce conversaciones habituales con el jugador.

En Movistar+, el director deportivo se mostraba ya cansado de hablar sobre el futuro de la Araña: "Creo que el tema... pienso que los espectadores están cansados. Pero creo que hemos sido muy claros y muy contundentes. Lo ha hecho en una nota pública hace poco el Consejo de Administración del club, lo ha dicho Miguel Ángel Gil, nuestro CEO, reiterada, clara y contundentemente. A ellos me remito, para qué hablar más".

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Por ello, Mateu Alemany ve disponible a Julián Álvarez a partir del lunes, cuando se reincorporará a los entrenamientos con el grupo, de cara al próximo partido, con la visita al Athletic en San Mamés el próximo sábado: "El plan es clarísimo. Él tuvo unos días que no se encontró bien, ayer ya entrenó y esperamos que se reintegre con nosotros rápidamente y que esté disponible espero que para el próximo partido".

Los problemas de Julián Álvarez, baja para el Sevilla-Atlético de Madrid

La noticia esta semana entre todo tipo de informaciones sobre el fututo de Julián Álvarez ha sido su ausencia en dos entrenamientos mientras el club reconocía que el argentino "estaba mal", tal y como confirmó Gil Marín después del sorteo de la Champions el pasado jueves. A pesar de ello, la negativa a venderle al Barça y seguir el deseo del jugador sigue en pie mientras el interés del Arsenal sigue sobre la mesa.

Alemany también reconoció normalidad con el propio futbolista con conversaciones habituales como la de este mismo viernes: "Hablamos mucho con él todos. Ayer mismo, en el entrenamiento estuve charlando con él y bien, normalidad".