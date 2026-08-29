La cláusula que plantea el Barcelona para el fichaje de Julián Álvarez con un equipo puente

Lucas Gatti 29 AGO 2026 - 16:36h.

El Atlético de Madrid se mantiene firme en su 'no' al club catalán

En directo, el estado de Julián Álvarez y su salida del Atlético de Madrid

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El futuro de Julián Álvarez entró definitivamente en zona de definición. A tres días del cierre del mercado de pases en Inglaterra, Arsenal volvió a insistir por el delantero argentino, pero recibió nuevamente una respuesta negativa. Mikel Arteta habló con el futbolista y buscó convencerlo de que se sume a su proyecto, aunque, por ahora, la postura de Julián no cambió: no quiere jugar en el conjunto londinense.

La operación, sin embargo, todavía no está descartada. Arsenal considera a Álvarez uno de sus grandes objetivos para reforzar el ataque y está dispuesto a negociar con Atlético de Madrid. El club inglés analiza incluso presentar una oferta por debajo de los 150 millones de euros que los españoles pretenden para desprenderse de su máxima figura. Pero hay una diferencia fundamental: Arsenal puede negociar con el Atlético, puede discutir el precio y puede mejorar su propuesta. Lo que no puede hacer es obligar a Julián a elegirlo.

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Ese es precisamente el gran problema de la operación. Álvarez tiene “serias dudas” acerca de si Arsenal es el club adecuado para alcanzar sus grandes objetivos deportivos. La postura del delantero se volvió todavía más clara después de una nueva comunicación con Arteta. Ambos hablaron y Julián le manifestó directamente que no quiere incorporarse al Arsenal. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que la situación pueda cambiar en los próximos días.

Arteta, mientras tanto, volvió a ser consultado por el argentino y evitó confirmar públicamente las negociaciones. El entrenador entiende que la especulación forma parte del mercado y sostuvo que, si alguno de sus jugadores tiene dudas sobre los rumores y sobre la posible llegada de otro futbolista en su posición, puede acercarse a hablar directamente con él.

La cláusula que plantea el FC Barcelona por el fichaje de Julián Álvarez

La insistencia de Arsenal tiene una explicación. El club considera que Álvarez es el delantero que puede darle un salto de calidad a su ataque y está dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante. La idea es intentar negociar con Atlético de Madrid por debajo de los 150 millones de euros, cifra que los españoles han colocado como referencia para discutir la salida del argentino.

El problema es que ni siquiera un acuerdo entre los clubes alcanzaría para cerrar la transferencia. Julián tiene la última palabra y, hasta ahora, su respuesta fue negativa.

De hecho, el escenario se volvió más complejo porque el Atlético tampoco quiere facilitarle la salida hacia el destino que el jugador preferiría: Barcelona. La dirigencia rojiblanca cerró públicamente esa puerta y Miguel Ángel Gil Marín fue contundente al señalar que Álvarez no será vendido al club catalán mientras él continúe al frente de la institución.

Así, el delantero quedó atrapado en una situación inesperada: quiere dejar Atlético de Madrid, su primera opción continúa siendo Barcelona, pero el club español se niega a negociar con el conjunto catalán. Arsenal aparece como la alternativa concreta que podría destrabar el conflicto, aunque Julián todavía no está convencido de aceptar esa salida.

Los representantes de Julián Álvarez le plantearon al Arsenal poner una clausula para salir al Barcelona, en caso que Julian acepte en estos dias que queden. Arsenal estaría dispuesto a esta opción en el futuro si obtienen un importante beneficio económico.

El problema familiar que lo aleja de Londres

Además de la cuestión deportiva, existe otro motivo de peso que explica la resistencia de Álvarez a regresar a Inglaterra: su familia. El delantero vive junto a su esposa y su hijo, pero también mantiene una convivencia muy cercana con sus padres y sus hermanos. Su familia funciona como una unidad y Julián pretende que todos puedan acompañarlo en el próximo destino de su carrera.

Ahí aparece uno de los principales obstáculos de una eventual mudanza a Londres. El principal problema está relacionado con los derechos de residencia en Inglaterra. Mientras que en España su familia puede vivir junto a él sin ese inconveniente, en el Reino Unido la situación sería diferente.

La explicación que recibió el entorno del jugador es que, si Julián se mudara a Inglaterra como futbolista del Arsenal, su esposa y su hijo podrían acompañarlo en función de su situación migratoria, pero no toda su familia tendría automáticamente el mismo derecho a residir allí de manera permanente. En consecuencia, sus padres y hermanos deberían salir del Reino Unido y volver a ingresar periódicamente, cada tres meses, para mantener su permanencia dentro de las condiciones permitidas.

Ese escenario no convence a Julián. El argentino no quiere separar a su familia ni establecer un esquema en el que sus padres y hermanos tengan que abandonar Londres cada determinado período para luego volver a ingresar. En España, en cambio, no tiene ese problema. Por eso, la cuestión familiar se suma al argumento deportivo y convierte al Arsenal en una alternativa que, por ahora, no termina de seducirlo.

Un final abierto

Pese a todo, en el fútbol todavía no hay una decisión definitiva. Atlético de Madrid ya le marcó el camino: Julián debe decidir si acepta quedarse o si abre definitivamente la puerta al Arsenal. El club español pretende resolver cuanto antes la situación para saber si debe salir al mercado en busca de un reemplazante. El plazo que le habría dado la institución al delantero vence este domingo.

Mientras tanto, Arsenal espera. Está dispuesto a hablar con Atlético, analiza una oferta por debajo de los 150 millones de euros y Arteta continúa intentando convencer al delantero. Pero el mensaje que recibió hasta ahora fue claro: Julián Álvarez no quiere ir al A.

La puerta, sin embargo, todavía no está completamente cerrada. Quedan tres días para el cierre del mercado y, con Barcelona prácticamente bloqueado por la postura del Atlético, Arsenal puede convertirse en la única alternativa concreta para que Julián deje Madrid este verano.

La gran pregunta es si el delantero cambiará de opinión. Por ahora, su respuesta es no. Pero en el mercado de pases, y especialmente cuando quedan apenas unas horas para el cierre, un “no” todavía puede transformarse en un “sí”.