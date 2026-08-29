Ángel Cotán 29 AGO 2026 - 14:23h.

El técnico de Menden aborda la polémica de la semana

Claudio Giráldez responde al Athletic: "Cero mentirosos"

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Edin Terzic toma la palabra tras un difícil arranque de temporada. El técnico del Athletic Club respondió a las preguntas de la prensa tras dos derrotas en LALIGA EA Sports y a horas de viajar a Balaídos. En una semana marcada por la polémica con los jugadores de la primera plantilla, el preparador de Menden fue cuestionado por este asunto.

En su comparecencia, Terzic también respondió a nombres propios e incluso a un mercado de fichajes que aún demanda más movimientos en clave athleticzale. El entrenador, aunque preocupado por los resultados, confía en una mejoría.

La intervención de Edin Terzic generó mucha expectación tras el conflicto que existe entre la directiva rojiblanca y la primera plantilla. El entrenador del Athletic Club desvela ante los medios una conversación con los capitanes del equipo, aunque no ha confirmado una solución cerrada.

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Las palabras de Edin Terzic en el Athletic Club

Los malos resultados le preocupan. "No estoy contento, no sé si la palabra es preocupado, el fútbol está basado en resultados. Estamos a principios de temporada. Estoy preocupado, pero también centrado en mejorar a nivel colectivo".

Posibles cambios en el once titular. "No es una buena idea llevar a los jugadores al límite tras el partido de Barcelona. Allí hubo cinco cambios".

El problema entre vestuario y directiva. "Es una situación interna, no tiene que ver con una cuestión entre los medios y los jugadores. He hablado con los capitanes, no quiero que haya distracciones en el campo. El objetivo es recuperarnos y dedicarnos enteramente a lo que es partido de mañana".

Regate del técnico a las salidas de Andoni Gorosabel, Unai Vencedor y Nico Serrano. "Nuestro mercado e Lezama, trabajar con la cantera, el resto son cuestiones internas que no voy a abordar. Han debutado tres jugadores con el primer equipo".