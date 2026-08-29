El Atlético de Madrid llega a Sevilla sin delantero, con tres bajas de última hora y una novedad

Ángel Cotán 29 AGO 2026 - 11:04h.

El Cholo, sin un nueve puro en la lista de citados

El Arsenal ofrece a Gabriel Jesus al Atlético de Madrid fuera de la operación de Julián Álvarez

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El Atlético de Madrid afronta este sábado su primer partido a domicilio de la temporada en LALIGA EA Sports. Tras vencer al Málaga CF y empatar en un polémico encuentro contra el Villarreal CF, los pupilos de Diego Pablo Simeone viajan hasta Sevilla para medir fuerza con el equipo de Luis García Plaza. Para este partido, los madrileños no tendrán un delantero centro puro.

A horas del pitido inicial en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Atlético ha hecho pública su lista de convocados. Hay decisiones técnicas de última hora, aunque en el apartado positivo, Simeone por fin puede contar con su gran baluarte defensivo.

Las bajas de última hora en el Atlético de Madrid contra el Sevilla

Esta mañana, el Atlético de Madrid ha hecho pública su lista de citados y hay novedades a destacar. Tras su participación en el empate ante el Villarreal CF, Julián Álvarez encarna la principal ausencia colchonera para el partido del Ramón Sánchez-Pizjuán. No es la única baja que se suma a la del sancionado Robin Le Normand.

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En la rampa de salida, y con el propio equipo hispalense como uno de los interesados, Obed Vargas tampoco viaja a la capital de Andalucía. El apartado de bajas lo completa Thomas Lemar, también con su futuro en el aire.

Por su parte, la gran novedad de la convocatoria es la entrada de Cuti Romero, fichaje estrella colchonero en este mercado de verano de fichajes. Esta es la lista al completo:

La previa del partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Sevilla ha arrancado la temporada de una manera inesperada con dos triunfos y ahora busca el pleno con la visita al Sánchez-Pizjuán de uno de los grandes de LALIGA, el Atlético de Madrid, entre el enredo de Julián Álvarez, por tercer día seguido indispuesto y sin entrenarse y fuera del encuentro de este sábado.

El atacante argentino marca toda la actualidad en el Atlético. No podrá ir al Barcelona, tal y como era (y es) su deseo. Ya se lo ha transmitido de forma contundente el club rojiblanco, pública y privadamente. Su futuro, ahora, está entre seguir en el Metropolitano o marcharse a otro equipo, que no sean ni el Barcelona ni el Real Madrid. El Arsenal es la opción que surge, siempre que convenza al jugador y alcance las pretensiones económicas del Atlético.

No jugará en Sevilla. Sigue indispuesto. No se ha entrenado ni el miércoles ni el jueves ni este viernes con el equipo por ese motivo. “Está realmente mal”, confirmó el viernes en Movistar Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado el Atlético de Madrid, porque “ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”.

A cinco días del cierre del mercado, aún no hay solución al caso que ha recorrido casi los últimos tres meses, entre la tensión final y total que existe ya entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el futbolista, del que no dispondrá Diego Pablo Simeone para otro encuentro inquietante en ataque para el técnico, que tampoco tiene a Alexander Sorloth.