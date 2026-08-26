Ángel Cotán 26 AGO 2026 - 13:55h.

El técnico celeste responde a todo en un día nada sencillo

El Celta se aferra a una posibilidad por Javi Rueda y aparece una llave final de mercado

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Claudio Giráldez toma la palabra en un miércoles nada sencillo en A Sede. Con la más que posible venta de Javi Rueda sobre la mesa, el entrenador del Celta de Vigo responde a una operación que dejaría muy tocado su esquema. Además, el preparador porriñés hace repaso del resto de actualidad olívica en las horas previas al choque liguero ante Osasuna.

Tras el empate en Mestalla, el equipo vigués busca los primeros tres puntos del curso con el apoyo de Balaídos. No obstante, además del propio partido, Claudio Giráldez también mira más allá y habla de la recta final del mercado de fichajes.

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Las palabras de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo

La convocatoria. "Couhaib Driouech no está. Ha llegado del viaje y veremos si puede llegar para el partido del domingo, sobre todo, pensar que lo tenemos para aportar lo antes posible pero tiene que tener cierto recorrido en el día a día con nosotros".

Javi Rueda. "Digo lo mismo, jugador importante para nosotros, confío en que va a estar aquí y no lo vamos a vender. Va a ser uno más para el partido de mañana y ojalá acabe el mercado con él aquí. Todos sabéis que hay intereses y le he visto entrenar bien. Él quiere estar aquí o lo creo, es la sensación que me transmite. Él quiere estar mañana y nosotros queremos que esté".

El plan del club. "Yo tengo la suerte de que mi opinión la traslado con un micro delante en rueda de prensa y a veces para alguna gente tiene más peso. Yo no tengo la decisión final de las cosas y si llegase a tomarse no la comparte, no estoy de acuerdo en estos momentos y por las cifras que más o menos se hablan me parece que sería una mala venta. No es más que una opinión, no dirijo el club. Creo que siempre nos entendemos la dirección deportiva, presidente y yo y confío que va a ser de la misma manera".

El plan a largo plazo del Celta. "Tenemos que encontrar ese equilibrio. Creo que estamos mejorando en lo económico y cada vez somos más solventes. A nivel deportivo tenemos que seguir creciendo y encontrar ese equilibrio".

El central diestro y el organizador en el mercado. "No tengo el conocimiento suficiente de hablar de cuentas y saber cómo lo van a hacer. En un orden de prioridad claro, el central, y a partir de ahí, veremos a dónde podemos llegar".