En directo, Julián Álvarez y su posible salida del Atlético de Madrid: ausente del entrenamiento de hoy
Tras una jornada de tiras y aflojas, comienza un nuevo día con más novedades y todo por decidir con el delantero argentino
El Atlético de Madrid "llama a otros delanteros" y añade un fichaje distinto en ataque
La situación de Julián Álvarez y su posible salida del Atlético de Madrid sigue copando titulares en la prensa nacional e internacional. El anhelo del delantero de abandonar el Metropolitano tiene solo un objetivo: recalar en el FC Barcelona. Sin embargo, el Arsenal sigue jugando sus cartas, y el club rojiblanco prefiere venderlo a la Premier League que a un rival directo de LALIGA. Cada una de las partes continúa usando sus bazas para tratar de llevarse el gato al agua y conseguir lo que quiere, aunque el calendario juega en contra, ya que faltan pocos días para que cierre el mercado de fichajes. Aquí te contaremos en directo todo lo que acontezca en torno a la figura del internacional argentino, minuto a minuto.
El entrenamiento del Atlético de Madrid, sin Julián Álvarez
Así se ejercitaba esta mañana el Atlético de Madrid en la ciudad deportiva, sin Julián Álvarez. Rostros serios y pequeño comité de Simeone con su cuerpo técnico para valorar la sesión de este miércoles.
Julián Álvarez no entrenará hoy con el Atlético de Madrid
Según informa Rubén Uría, colaborador de ElDesmarque, Julián Álvarez no se entrenará este miércoles con el resto de sus compañeros. En plena vorágine sobre su futuro, el delantero está indispuesto tras haber pasado "una mala noche" y no se ejercitará en la ciudad deportiva con el equipo.
La decisión del FC Barcelona con el delantero: esperarán a Julián
El FC Barcelona ha decidido que esperará a Julián Álvarez hasta las últimas consecuencias, dejando de lado otras opciones como Lautaro Martínez u otras que convencen aún menos. La insistencia de Hansi Flick ha sido clave en esta situación.
¡Buenos días! Te damos la bienvenida al minuto a minuto sobre Julián Álvarez hoy, 26 de agosto
¡Muy buenos días! En este espacio te contaremos en directo todas las novedades que sucedan en el día de hoy en torno al futuro de Julián Álvarez: la posición del FC Barcelona, la presión del Arsenal y cómo lo está gestionando todo el Atlético de Madrid. ¡Arrancamos!