El entrenamiento del Atlético de Madrid, sin Julián Álvarez

Fran Fuentes 26 AGO 2026 - 09:42h.

Tras una jornada de tiras y aflojas, comienza un nuevo día con más novedades y todo por decidir con el delantero argentino

El Atlético de Madrid "llama a otros delanteros" y añade un fichaje distinto en ataque

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La situación de Julián Álvarez y su posible salida del Atlético de Madrid sigue copando titulares en la prensa nacional e internacional. El anhelo del delantero de abandonar el Metropolitano tiene solo un objetivo: recalar en el FC Barcelona. Sin embargo, el Arsenal sigue jugando sus cartas, y el club rojiblanco prefiere venderlo a la Premier League que a un rival directo de LALIGA. Cada una de las partes continúa usando sus bazas para tratar de llevarse el gato al agua y conseguir lo que quiere, aunque el calendario juega en contra, ya que faltan pocos días para que cierre el mercado de fichajes. Aquí te contaremos en directo todo lo que acontezca en torno a la figura del internacional argentino, minuto a minuto.