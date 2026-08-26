El Celta se aferra a una posibilidad por Javi Rueda y aparece una llave final de mercado

Ángel Cotán 26 AGO 2026 - 07:36h.

El lateral derecho dejaría en las arcas viguesas una cantidad alejada de su cláusula

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No están siendo horas sencillas en A Sede. El pasado martes, un importante avance entre Celta de Vigo y Nottingham Forest por el traspaso definitivo de Javi Rueda hacía saltar todas las alarmas. Cuando parecía que el club celeste se hacía fuerte ante el interés por el lateral derecho, las urgencias por realizar una venta para cuadrar cuentas dejan a una pieza clave en los esquemas de Claudio Giráldez con pie y medio en Inglaterra.

El mercado, en constante movimiento, tenía una amarga sorpresa preparada para los aficionados célticos. Sin Javi Rueda, el Celta pierde a uno de sus jóvenes más prometedores, y según informaba el periodista Matteo Moretto, por una cantidad que no llega a su cláusula de rescisión.

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Sin obviar que la dirección deportiva viguesa solo ingresa el 50% del pase del futbolista, ya que el Real Madrid guarda la otra mitad restante, una pequeña posibilidad se enciente en el mercado del Celta para retener al lateral.

El Celta se aferra a una posibilidad por Javi Rueda

Aunque todo parece muy encarrilado e incluso el jugador ha dado la luz verde para cerrar la operación, según informa Faro de Vigo, en el Celta de Vigo aún mantienen la esperanza de retener a Javi Rueda en este mercado de verano. La necesidad obliga al club celeste a vender, pero no se descarta un giro de guion, más si cabe teniendo en cuenta las cantidades por las que apunta a cerrarse el traspaso.

En este sentido, y horas después de saltar la noticia, desde Turquía aparece una posible llave final de mercado que lo cambiaría todo. Según avanza el periodista Serkan Morova, el Besiktas busca un cromo para el centro del campo y tiene en su lista de futuribles a Ilaix Moriba o Marc Casadó, entre otros.

Una oferta por el mediocentro guineano aliviaría la necesidad de vender a Javi Rueda, aunque la realidad es que la operación, salvo que se produzca este giro inesperado, parece que se llevará a cabo en las próximas horas. Mientras tanto, el Celta se aferra a una mínima posibilidad.

En paralelo, otro fichaje oficializado en Vigo

El Celta anunció este martes el fichaje del extremo marroquí Couhaib Driouech, quien procede del PSV Eindhoven y firma un contrato hasta junio de 2030 con la entidad gallega. El atacante, de 24 años, afrontará en Vigo su primera experiencia fuera de los Países Bajos después de desarrollar toda su trayectoria profesional en la Eredivisie, en la que defendió las camisetas de Excelsior Rotterdam y SC Heerenveen antes de firmar por el PSV.

“Driouech es un extremo diestro que se desenvuelve principalmente en la banda izquierda, aunque también puede actuar por el costado derecho. Su perfil aporta velocidad, desborde y capacidad para generar ventajas en el último tercio, destacando especialmente en el uno contra uno, en los cambios de ritmo y en su capacidad para atacar los espacios a la espalda de la defensa”, destaca el Celta.

En su comunicado de prensa, el club vigués señala que las características de su nuevo futbolista encajan “a la perfección” en el esquema de Claudio Giráldez, por lo que su incorporación aportará “profundidad, desequilibrio y nuevas alternativas” al ataque celeste. La pasada temporada, Driouech disputó 40 partidos con el PSV, en los que marcó nueve goles y repartió un total de ocho asistencias.

Couhaib Driouech, por el que el Celta pagará algo más de seis millones de euros, es el quinto refuerzo veraniego del conjunto celeste tras Aleix Febas, Javi Galán, Abdoulaye Faye y el portero turco Altay Bayındır.