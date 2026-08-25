El lateral "también tiene otras ofertas de fuera de España"

Revolución final en el Atlético con cuatro salidas y dos fichajes

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El Atlético de Madrid no se olvida de Jorge Salinas. Con un hueco evidente en el costado zurdo de la línea defensiva, la dirección deportiva rojiblanca sigue teniendo al lateral del Racing de Santander entre sus objetivos para este tramo final de mercado, en el que se esperan varios movimientos en el Metropolitano. Durante las últimas horas se han producido nuevos contactos, aunque la idea del club rojiblanco no pasa por pagar la cláusula de rescisión.

"Hay contactos entre las partes. El Atlético no quiere pagar la cláusula y están negociando e intentando pactar un precio diferente a través de una negociación", ha explicado este martes el periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado de fichajes, a través de Marca.

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La postura del Racing ha sido contundente desde el primer momento, señalando una cláusula de rescisión que ronda los 16 millones de euros, pero de momento ningún club ha dado el paso para pagar dicha cantidad.

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Jorge Salinas, titular en el Racing a la espera del Atlético de Madrid

Aún así, Salinas sigue apareciendo entre las carpetas abiertas que maneja Mateu Alemany en esta última semana de mercado. "El Atleti ha vuelto a contactar con el Racing para intentar fichar a Salinas, que tiene también otras ofertas de fuera de España", ha añadido el mencionado periodista.

Salinas, de sólo 19 años e internacional con la selección sub 19 de España, se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol nacional, lo que ha despertado el interés de grandes clubes, entre los que se incluyen el Atleti o el Barça. A la espera de novedades sobre su futuro, de momento ha sido titular en los dos primeros partidos del Racing en este inicio de curso, en el que José Alberto López ha dejado claro que seguirán contando con él mientras siga perteneciendo al club.