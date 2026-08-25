Países Bajos deja en evidencia a Xavi, la tercera opción tras Guardiola y Slot

Juan Pérez 25 AGO 2026 - 20:18h.

El catalán estaba por detrás de Guardiola y Slot

Xavi Hernández habla por primera vez de la situación de Frenkie de Jong como seleccionador de Países Bajos: "Nuestra filosofía..."

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Xavi Hernández es el nuevo seleccionador de Países Bajos hasta 2030, y a pesar del brillo de su puesta en escena hay un matiz que a todas luces lo coloca en el ojo del huracán desde la perspectiva de la selección holandesa. El exceso de información, muy poco habitual en estas situaciones, aclara que era la tercera opción para llegar al banquillo lo cual deja en evidencia la gestión, así como el buen hacer del catalán para salir airoso de la situación.

Xavi vuelve a los banquillos después de dos años en el limbo tras su salida del Barça, y su regreso está ligado a un rival de aquella gran final del Mundial de Sudáfrica de 2010. Nigel de Jong, director de fútbol de élite de la KNVB, ha sido el encargado de darle paso al español para tomar las riendas de la selección neerlandesa. Es especialmente extraño en un acto así descubrir cuál era el listado con las opciones previas antes de llegar a la leyenda del Barça, y es que el all-in pasaba por convencer a Guardiola y a Slot, pero ninguno quiso dar el paso.

A raíz de esos comentarios de De Jong, recordado en España por esa icónica patada a Xabi Alonso en el Mundial de Sudáfrica, la reacción del técnico español ha sido perfecta. Xavi Hernández le quitó importancia y asumió que es "un verdadero honor" asumir el cargo. "No es una mala posición después de Guardiola y de Slot, ¿no? Al menos estoy en el podio", bromeó Xavi durante su presentación, antes de insistir: "No me importa. Para mí es un verdadero honor estar aquí y ser el nuevo seleccionador", aclaró.

La Federación Neerlandesa de Fútbol tenía claro que sus criterios eran "perfil, cualidades y disponibilidad", y de ahí el intento para buscar tanto a Pep Guardiola como después al neerlandés Arne Slot. El primero optó por un año sabático y el segundo quería seguir en el fútbol de clubes, por lo que se fue directamente a por Xavi porque está alineado con la identidad futbolística que buscan.

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El momento más inesperado de la presentación llegó algo después, cuando el propio seleccionador ha tenido que explicar cómo se pronuncia su nombre aclarando que se dice como "chocolate", un detalle curioso dentro de un escenario singular para Xavi de cara a la próxima Eurocopa.