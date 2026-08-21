Redacción ElDesmarque Madrid, 21 AGO 2026 - 12:46h.

Arteta, Iraola, Emery y Xabi Alonso apenas suman un 6,21% de opciones de ser el próximo técnico en salir

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El Arsenal, vigente campeón de la Premier League, abre la temporada 2026-27 en Inglaterra con un objetivo claro: defender su corona. Los de Mikel Arteta, con el primer título del curso ya en el bolsillo tras imponerse por 3-0 al Manchester City en la Community Shield, vuelven a partir como los grandes favoritos. También su entrenador. Arteta, uno de los cinco técnicos españoles que ocuparán un banquillo este curso en la Premier, es el entrenador con menos opciones de ser el próximo en abandonar su cargo: apenas un 0,89%. Así lo refleja un estudio de Betfair que ha monitorizado las tendencias, informaciones y movimientos que rodean a los 20 banquillos de la competición.

El vasco no está solo. Cuatro de los seis entrenadores con menos opciones de ser los próximos en abandonar su cargo son españoles. Junto al técnico del Arsenal aparecen Andoni Iraola, al frente del Liverpool (1,42%); Unai Emery, en el Aston Villa (1,77%); y Xabi Alonso, nuevo entrenador del Chelsea (2,13%). Entre los cuatro apenas concentran un 6,21% de las probabilidades de ser el próximo técnico en abandonar su puesto, una fotografía que sitúa a los entrenadores españoles entre los más respaldados de toda la competición. Sólo Fabian Hürzeler (1,42%) y Keith Andrews (1,42%) se cuelan entre ellos y completan este particular top-6.

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La siguiente tabla recoge las probabilidades de ser el próximo entrenador en abandonar su cargo en la Premier League, según los datos de Betfair. Sergej Jakirovic (Hull City) encabeza la lista, con un 16,08% de opciones de ser el próximo entrenador en salir. Arteta ocupa el último lugar.

No es casualidad. Los técnicos recién llegados como Enzo Maresca arrancan el curso con mucha más presión, más aún después de perder la Community Shield con el Manchester City. También aparecen con mayor riesgo los técnicos de los tres recién ascendidos: Sergej Jakirovic (Hull City), Gary O'Neil (Ipswich Town) y Frank Lampard (Coventry City), precisamente los tres primeros de la lista. Xabi Alonso también sale reforzado en este análisis. Su etapa en el Real Madrid fue corta, pero Betfair apunta a una aventura mucho más estable en Inglaterra. El técnico del Chelsea tiene apenas un 2,13% de opciones de ser el próximo en salir.

Álvaro Arbeloa, la única excepción

Álvaro Arbeloa rompe la tendencia española. El técnico del Fulham es el cuarto entrenador de toda la Premier League con más opciones de ser el próximo en abandonar su cargo, con un 7,62% de probabilidades según Betfair. Solo Jakirovic, O'Neil y Lampard aparecen por delante. El mercado mantiene así cierta cautela ante un proyecto nuevo y con muchas incógnitas. Arbeloa toma el relevo del portugués Marco Silva en un equipo que acabó 11º la pasada temporada, a solo un punto de Europa, y que este verano ha invertido con fuerza para dar un paso adelante. Entre las caras nuevas aparecen Gonzalo García o César Palacios, dos futbolistas a los que Arbeloa conoce bien de su etapa en el Real Madrid.

El primer examen llegará además con cierto morbo. El Fulham recibe este lunes 24 de agosto a las 21:00 al Chelsea de Xabi Alonso, precisamente el entrenador al que Arbeloa sustituyó cuando tomó las riendas del primer equipo del Real Madrid. Betfair también ve favorito al Chelsea en este particular duelo español. Los de Xabi tienen un 49,46% de opciones de ganar, prácticamente el doble que el Fulham (24,40%). El empate, un 26,14%.