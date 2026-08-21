Redacción ElDesmarque Madrid, 21 AGO 2026 - 08:57h.

Los dos coincidieron en señalar a Mohamed Salah como el rival más complicado en la Premier, pero discreparon al elegir al jugador que más problemas les generó en la Champions

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En las últimas horas se ha hecho viral un 'clip' de una entrevista de hace unos años donde Bernardo Silva y Rodrigo Hernández, compañeros durante varias temporadas en el Manchester City, responden a una pregunta. ¿Qué futbolista había sido el rival más complicado al que se habían enfrentado en la Premier League y en la Champions League? Sus respuestas sobre los futbolistas que más dificultades les habían generado adquieren ahora una lectura completamente diferente con el paso del tiempo. El vídeo se ha hecho viral después de que el destino haya colocado a ambos en los dos grandes rivales del fútbol español. Bernardo Silva en el Real Madrid y Rodri en el Barcelona.

La entrevista de Bernardo Silva y Rodri que daba pistas sobre su futuro

En el caso de la Premier League, ambos lo tuvieron claro: Mohamed Salah. El egipcio, durante sus mejores años en el Liverpool, fue uno de los grandes quebraderos de cabeza para el Manchester City y una amenaza constante en los enfrentamientos por el título. La diferencia llegó al hablar de la Champions. Bernardo Silva apuntó directamente a Vinicius Junior y Rodrygo Goes, dos futbolistas con los que el City se ha cruzado en numerosas ocasiones durante la etapa de Pep Guardiola. El Real Madrid eliminó al conjunto inglés en varias de esas eliminatorias y con partidos que quedaron marcados por las actuaciones de los dos brasileños.

Rodri, por su parte, eligió a Lionel Messi. Una respuesta llamativa por un detalle: ni él ni Bernardo se enfrentaron al argentino en la Champions League. El centrocampista español sí coincidió con Messi en LaLiga durante sus etapas en el Villarreal y el Atlético de Madrid, pero nunca en la máxima competición europea. El clip se ha hecho viral porque años después de esa entrevista, Bernardo viste de blanco y Rodri de azulgrana.