María Trigo 19 AGO 2026 - 11:03h.

El portugués le confiensa a Pedrerol cómo han aceptado los futbolistas las normas que ha puesto

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

Compartir







La entrevista de Josep Pedrerol a José Mourinho no ha dejado indiferente a nadie. El entrenador del Real Madrid ha hablado muy claro de todos los asuntos por los que se le ha cuestionado, llegando a reconocer que habló con Rodri Hernández o el jugador quién fue el jugador que le dejó el ojo morado. Precisamente, hablando de entrenamientos, el periodista de Mediaset le preguntó qué tipo de jugador y qué vestuario se había encontrado en estas primeras semanas en el conjunto blanco.

Ahí, Mourinho volvió a sacar a relucir su sinceridad y desveló, como se puede ver en el vídeo superior, hasta algunas normas que ha impuesto en el vestuario del Real Madrid para la temporada 26/27 y que considera que no son nada exageradas, pues cree que simplemente le ha pedido a los jugadores "sentido común".

¿Qué le ha pedido Mou a sus jugadores?

"He encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar como producto final de un trabajo. He encontrado un vestuario abierto al sentido común porque todo lo que yo les pido desde el primer día es sentido común. Hasta ahora no tenido una única oportunidad de ser el líder agresivo que también puedo ser y también hace falta de mí ADN, pero ellos me han protegido de esta versión que también es mía. Ellos me han protegido porque el comportamiento es intachable. Todo lo que les he pedido como principios básicos innegociables es sentido común: decirles que tienen que estar una hora antes del entrenamiento y no cinco minutos antes es sentido común, es el fútobl de hoy. Tienes que llegar antes, tienes que desayunar controlado con el nutricionista, tienes que ir al gimnasio cada día a hacer prevención. Es para ti, es para nosotros. Todo es sentido común y hasta ahora ningún problema. No estamos libres de que durante la temporada pueda pasar algo, que es normal, pero hasta ahora no me han dado ninguna oportunidad".

José Mourinho remató su exposición con una frase que reconoció que le encanta decir y que seguro que a muchos madridistas también les encanta oír: "Es la responsabilidad de trabajar para el Real Madrid".

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity