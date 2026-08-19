Pablo Sánchez 19 AGO 2026 - 08:34h.

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El técnico portugués desveló qué ha influido en su renovación por el Real Madrid

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José Mourinho pasó este martes por el plató de El Chiringuito para analizar muchos temas de actualidad del Real Madrid. Desde su vuelta al conjunto merengue hasta su punto de vista sobre algunos nombres propios del vestuario como Kylian Mbappé. Tampoco se quedó en el tintero toda la polémica que siempre gira alrededor de Vinicius Junior. El brasileño es objeto de críticas en muchos estadios por su comportamiento y el técnico portugués salió en su defensa.

Mourinho considera que el público debe aprender a comportarse con él y disfrutar de su fútbol. No ve lógico que le piten en cada estadio que pisa y considera que debe contar con mayor protección arbitral. "Pienso que la gente también tiene que aprender a comportarse con él. Hablo también de árbitros. Vinicius es un jugador como los otros. No puedes pitar penalti si es Pedrerol y no porque es Vinicius, no puedes proteger a Mourinho y no a Vinicius. La gente se lo tiene que mirar. Dentro del campo lo tienes que mirar como un jugador más, no le respetan. Qué sentido tiene que un estadio pite a uno de los mejores jugadores del mundo cuando no tienen nada contra él. Por qué le pitas la primera vez que toca balón. Hay que buscar un compromiso, verlo jugar es un privilegio", sentenció.

Su renovación con el Real Madrid

"Gracias a mí no. Obviamente hablé con él, pero Vini está enamorado del Real Madrid. Ló unico que le he dicho es dónde quieres ir. No conoces nada más que el Madrid, solo lo conoces cuando te vas. No te vayas que no merece la pena. Pienso también que lo que él ha sentido del crecimiento del grupo, en el modo que estamos trabajando, le ha dado un feeling muy importante. Da placer verlo trabajar. Tenemos mucha calidad".

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