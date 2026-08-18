Los dos problemas y la ventaja estratégica del Real Madrid en el fichaje de Martín Zubimendi

Fran Fuentes 18 AGO 2026 - 07:24h.

Mourinho ha dado luz verde a la operación, que queda a expensas de dos circunstancias que la entorpecen

Golpe de realidad a Endrick en el Real Madrid

Compartir







El fichaje de Martín Zubimendi por el Real Madrid se ha reactivado en las últimas horas. El mediocentro donostiarra cuenta con el beneplácito de José Mourinho para vestir de blanco, mientras que el entorno del jugador ya le ha hecho saber al Arsenal que su intención es la de aprovechar la oportunidad de jugar en el conjunto madridista. Es más, el conjunto londinense vería con buenos ojos darle salida, tanto por motivos deportivos, ya que es suplente para Mikel Arteta, como económicos, para costear la ofensiva por Julián Álvarez. Sin embargo, al equipo merengue se le presentan dos inconvenientes para afrontar este traspaso.

El primero de ellos es el factor económico. Y es que el Arsenal pagó hace apenas un año 65 millones de euros a la Real Sociedad para hacerse con los servicios de Martín Zubimendi. 365 días más tarde, el jugador es campeón del mundo con España y, además, ha jugado nada menos que 58 partidos como gunner, siendo fundamental para alzar el título de la Premier League y ser finalistas de la UEFA Champions League, en la que cayeron en la final frente al PSG.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid cierra la duodécima venta millonaria de su cantera rumbo a Francia

Cuánto pide el Arsenal por Martín Zubimendi y cuánto cobra el jugador

En este sentido, el jugador se ha revalorizado en este año, ya que su valor asciende a 75 millones de euros según Transfermarkt. Según informaba hace unos días Mundo Deportivo, el Arsenal estaría pidiendo en torno a los 90 millones de euros para cerrar su traspaso. Una cantidad desorbitada que el Real Madrid tratará de reducir o, en el peor de los casos, dividir su amortización lo máximo posible con un contrato de larga duración.

PUEDE INTERESARTE Karim Benzema podría quedar libre y el Al-Hilal ya trabaja en su recambio

Por contra, su salario sí sería más asumible, ya que el donostiarra estaría percibiendo una cifra inferior a cinco millones de euros brutos por temporada. Una nómina que, de hecho, es muchísimo menor a los 30 millones brutos (15 netos) que cobrará Rodri Hernández en el FC Barcelona, y que el Real Madrid también le había ofrecido al pivote madrileño. De este modo, Martín Zubimendi encajaría perfectamente en la escala salarial del conjunto blanco incluso con una subida de sueldo respecto a su actual vínculo con el conjunto londinense.

El gran problema del Real Madrid para cerrar su fichaje este verano

No obstante, en estos momentos el conjunto blanco tiene otro inconveniente de cara a materializar la llegada del pivote. Y es que, en este momento, no quedan fichas libres en el primer equipo. Las 25 fichas profesionales están todas ocupadas y, si bien se planteó la posibilidad de que Yan Diomandé fuera inscrito con el filial, en una operación similar a la de Franco Mastantuono, finalmente ha recibido dorsal del primer equipo.

De este modo, el Real Madrid está obligado a tramitar, al menos, una salida antes de que Martín Zubimendi pueda llegar al conjunto blanco. Sobre la mesa está la posible rescisión de Ferland Mendy, y el club sigue instando a Raúl Asencio y Eduardo Camavinga a que busquen acomodo en otros clubes, aunque ninguno de ellos desea salir. Asimismo, el nombre de Endrick es otro de los que podría cambiar su futuro, ya que Carlos Espí ha convencido en esta pretemporada a José Mourinho.

Estas son las circunstancias que, de momento, condicionan el fichaje de Martín Zubimendi por el Real Madrid. El entrenador portugués mantiene la idea de que el club debe firmar a un pivote, y ha dado luz verde a que sea el donostiarra quien aterrice en el Bernabéu. Sin embargo, el club deberá superar ese par de escollos que tiene por delante para que la operación llegue a buen puerto.