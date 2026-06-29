Javi Rayo 29 JUN 2026 - 08:14h.

Las primeras desavenencias habrían llegado ya al vestuario de la Selección Española

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La Selección Española ha pasado a dieciseisavos del Mundial como primera del Grupo H, cumpliendo con el objetivo. Sin embargo, los de Luis de la Fuente no han dejado las mejores sensaciones en esta fase de grupos. España no domina como se presuponía y eso hace que haya cierto ambiente enrarecido alrededor del grupo. Según revela Antonio Romero en El Larguero, las primeras grietas parecen haber llegado ya a 'la familia' que era este equipo.

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Ocho jugadores todavía no han debutado en este Mundial

El periodista deja en el aire tres jugadores que no estarían contentos con su rol, por diferentes motivos: Martín Zubimendi, Dani Olmo y Pedri. Los dos primeros por no tener suficientes minutos y el tercero por no jugar en la posición que le gustaría. Así lo explicaba Antonio Romero en la noche de este domingo: "No quiero dejarme llevar por esa corriente de pesimismo que rodea a la Selección Española. Venimos diciendo que esto es una 'familia', que la fuerza del equipo nacional está en el grupo... Por primera vez empiezo a notar, empiezo a sospechar que los nervios han aparecido y que la 'familia' empieza a tener alguna grieta por la que se escapa el agua. Zubimendi está con el morro torcido, el entorno de Dani Olmo se mosquea porque el otro día no juega o Pedri señala que quiere jugar en la base. En los momentos complicados es cuando la fuerza de la 'familia' tiene que dar una paso al frente para ver qué pasa en los próximos días con esa 'familia'".

Rumores a parte, lo que está claro es que hay varios futbolistas que no han tenido ni un sólo minuto en lo que llevamos de Mundial, y eso que ha habido muchos y diferentes contextos. A excepción de Víctor Muñoz, que sigue lesionado, los jugadores que aún no han podido debutar son: Joan García, David Raya, Marc Pubill, Eric García, Álex Grimaldo, Martín Zubimendi y Borja Iglesias.