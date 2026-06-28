Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 21:43h.

Vinicius, Mbappé o Bellingham brillan con suspenso para Fede Valverde

Fede Valverde pasó del brutal enfado por su sustitución a ejercer de capitán consolando a sus compañeros

Compartir







La mala temporada del Real Madrid en esta 25/26 se notó entre los convocados para el Mundial 2026, con varias ausencias notables como Dean Huijsen, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Trent Alexander-Arnold o Franco Mastantuono además de los lesionados Éder Militao o Rodrygo. Las dudas también se cernían en la previa sobre varias de las estrellas que sí están respondiendo en la cita mundialista para alegría de José Mourinho con una única sombra de un futbolista señalado.

Sumando los jugadores que acabaron la campaña con el equipo madridista y los que llegarán para la próxima, como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries y el cedido Endrick, son 15 los futbolistas que representan de una u otra forma al club blanco en Canadá, EE.UU. y México. Varios de ellos son también referentes de sus selecciones y así lo están demostrando con su gran rendimiento.

PUEDE INTERESARTE Xabi Alonso encuentra al sustituto de Enzo Fernández en el Chelsea temiendo su fichaje por el Real Madrid

Kylian Mbappé y Vinicius Jr. están demostrando que los dos juegan mejor cuando no tienen al otro al lado y suman cuatro goles para pelear el pichichi con Leo Messi. El francés ha logrado el pleno de triunfos con los bleus y ascienden en su papel de favoritas mientras que el brasileño se ha echado al fin a la Canarinha a la espalda y buscarán el hexacampeonato bajo los mandos de Carlo Ancelotti.

PUEDE INTERESARTE El esfuerzo "razonable" del Betis para poder cerrar el fichaje de Dani Ceballos

No es la estrella absoluta por la presencia de Harry Kane pero Jude Bellingham también está mostrando mejores sensaciones con Inglaterra, sumando dos goles y una asistencia además de lograr el MVP en dos de los tres encuentros de los Three Lions. Más referencia es Brahim Díaz, que está dispuesto a que Marruecos vuelva a sorprender como en 2022 y acumula dos asistencias clave a Saibari que han significado cuatro puntos para el combinado magrebí.

Thibaut Courtois también ha salvado a Bélgica cuando le ha tocado y, a pesar de la caída de nivel de los Diablos Rojos, han conseguido firmar el liderato del Grupo G. Del mismo modo, Aurélien Tchouméni ha sido importante en Francia, sumando un pase de gol, además de un Antonio Rüdiger afianzado como titular de nuevo en Alemania por la grave lesión de Schlotterbeck.

PUEDE INTERESARTE La madurez de Arda Güler y por qué no es lo mismo caer eliminado que irse con la cabeza alta

El que no ha tenido tantas oportunidades es Endrick, a pesar de que la afición de Brasil no deja de pedirle a Carlo Ancelotti su titularidad, teniendo que ejercer como revulsivo. Sí es un titular fijo como capitán y alma del equipo David Alaba (ya anunciada su marcha de Chamartín), que sumó una asistencia a Arnautovic ante Argelia para que Austria pasara de ronda en un Mundial por primera vez desde 1982.

Entre los recién llegados, José Mourinho también ha podido disfrutar cómo los cuatro pasaban de ronda y tendrán oportunidad de seguir brillando. Marc Cucurella ha sido uno de los más destacados de España; Denzel Dumfries es titular y asistente por partida doble en Países Bajos; Ibrahima Konaté ha tenido minutos con Francia y Bernardo Silva tendrá que pelear por recuperar la titularidad en Portugal.

Los dos jugadores del Real Madrid que han dicho adiós al Mundial

En el lado contrario se encuentra Fede Valverde, uno de los grandes señalados en la dramática eliminación de Uruguay en el Mundial sin ser capaz de batir ni a Cabo Verde ni a Arabia Saudí. El charrúa incluso fue sustituido por Marcelo Bielsa con media hora por delante en el choque ante España y la necesidad de lograr el triunfo.

También se ha eliminado por sorpresa Arda Güler con Turquía aunque, en este caso, el mediapunta madridista se ha salvado de la quema. La siempre exigente afición otomana ha defendido la participación de su joven perla, que anotó ante Estados Unidos el primer tanto de su país en los Mundiales en 24 años.