Álvaro Borrego 27 JUN 2026 - 11:34h.

El Betis se sentará en los próximos días para escuchar las pretensiones económicas de Dani Ceballos, quien ha rechazado ofertas y conoce a grosso modo hasta dónde puede llegar el club

Nicolas Raskin, entre los preferidos para el centro del campo del Betis

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El regreso de Dani Ceballos está más cerca que nunca de poder materializarse. Hace unos días señalábamos en ElDesmarque que por primera vez en mucho tiempo las puertas estaban abiertas de par en par para su vuelta, entendiendo el club que también debía dar un paso al frente y dejar los egos a un lado después de los esfuerzos del futbolista por salir a coste cero del Real Madrid. Una posibilidad que se oficializó este viernes, siendo esa la primera de las dos grandes incógnitas que debían resolverse para que las partes reencontrasen sus caminos. Señalan desde el club que durante los próximos días se sentarán para escuchar cuáles son las pretensiones económicas del futbolista, quien ha rechazado otras propuestas y a grosso modo ya conoce hasta dónde puede llegar la entidad.

Y es que en el Real Betis siempre han sido tajantes en ese sentido. En Heliópolis estaban dispuestos a dejar de lado las diferencias que algún día pudo haber, pero para que se pueda dar su regreso debían darse dos condicionantes. El primero era que llegase a un acuerdo para rescindir su contrato con el Real Madrid, dado que el Real Betis no estaba en disposición de pagar un traspaso, entendiendo que ya pudo firmarlo libre en su día justo antes de acordar su última renovación. Se exigía ese paso al frente por parte del futbolista y esta vez ha ocurrido de verdad.

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En el Real Betis entendían que era el futbolista quien debía dar ese primer paso. No solo lanzando guiños a través de las redes sociales, sino que todas esas intentonas tuviesen un trasfondo más formal. El club verdiblanco recibió de buen gusto los esfuerzos de Dani Ceballos por salir libre y por eso dio el paso al frente, filtrando que de ser así las puertas estarían abiertas para su regreso.

El Betis todavía debe escuchar a Dani Ceballos

Ahora, una vez ya es agente libre, falta el último paso, aunque no por ello sea el más fácil. Señalan desde el Betis que todavía deben escuchar las pretensiones económicas del futbolista y esperan hacerlo en los próximos días, aunque el jugador ya conoce a grosso modo cuáles son las opciones reales del club, de lo contrario no habría rechazado otras ofertas. Las negociaciones empezarán pronto y las dos partes deben encontrar un punto en común en cuanto a las exigencias y las posibilidades reales de ambos, con la idea incluso de que pueda estar bajo las órdenes de Manuel Pellegrini para inicios de pretemporada.

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El Real Betis hará un esfuerzo para darle al futbolista un salario acorde a la realidad futbolista, con el propósito de acordar un contrato de larga duración para equilibrar ese esfuerzo que deba realizar el utrerano, siempre y cuando sus exigencias sean "razonables", según explicaban textualmente fuentes directas del club, dado que asumir la ficha de 10 millones brutos que percibía hasta ahora será imposible. Si estos parámetros se cumplen, y así debería ser, no habrá muchos obstáculos para materializar el tan ansiado regreso del canterano nueve años después.

Por primera vez en estos años Dani Ceballos cuenta con unanimidad en el club. Su regreso está avalado por Manuel Pellegrini, por la dirección deportiva y por el consejo de administración. Él también ha trasladado de manera directa su deseo de volver. A partir de ahí deberán limar las diferencias hasta encontrar un punto en común, con el deseo de, nueve años después, sus caminos vuelvan a cruzarse de manera definitiva.