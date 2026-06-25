Nicolas Raskin, entre los preferidos para el centro del campo del Betis

Álvaro Borrego 25 JUN 2026 - 20:12h.

El mensaje de Dani Ceballos que apunta al Betis: "La ilusión y motivación siguen intactas"

Se encuentra disputando el Mundial con Bélgica

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El Real Betis está a punto de concretar las salidas de Nelson Deossa y Sergi Altimira, siendo ese el primer paso para poder comenzar a ejecutar operaciones. La dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo tiene definidos los perfiles a reforzar y una vez selladas las primeras salidas podrá empezar a ordenar la escala de prioridades. Con esto se prevé una renovación profunda en el centro del campo, con el nombre de Dani Ceballos sobre la mesa además de alguna opción más para complementar la zona de máquinas. Y según ha podido saber ElDesmarque, una de las opciones que emerge con fuerza y está mejor valorada es la de Nicolas Raskin, centrocampista del Rangers que está ahora disputando el Mundial con Bélgica.

Se trata de un mediocentro posicional que el Betis tiene en su agenda desde hace un tiempo. Raskin, internacional con Bélgica, cuenta con el beneplácito de Manuel Pellegrini para desembarcar en la caseta verdiblanca y para que el club negocie su incorporación.

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Con la alternativa de Raskin, el Betis busca rejuvenecer el centro del campo con perfiles jóvenes que puedan generar plusvalía en el futuro. El club pretende acometeder una renovación importante en dicha demarcación y comienza a dar pasos para ejecutar su plan.

¿Quién es Nicolas Raskin?

A sus 25 años, Nicolas Raskin se ha convertido en la opción favorita del Betis para nutrir la medular. El mediocentro nacido el Liège, de 1,78 metros de altura, presume de defender a su país en el Mundial mientras los rumores sobre su futuro en el Rangers van en aumento.

En el Mundial ha disputado los dos partidos que ha jugado su selección, lo que habla mucho de su importancia. Pese a tener contrato con el cuadro escocés hasta 2028, su futuro está sobre la mesa. Comenzó a desarrollar su carrera en Bélgica, tras su paso por las categorías inferiores del Gent y del Standard de Lieja. Fue en 2023 cuando dio el salto a Escocia para enrolarse en las filas del Rangers. El vestuario del Betis podría ser su próximo destino.