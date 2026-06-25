Adolfo Muñoz, ex del Sevilla, nuevo director del área médica del Betis

Pepe Jiménez Sevilla, 25 JUN 2026 - 13:08h.

Trabajó durante dos etapas en el Sevilla

El Betis busca médico para el primer equipo

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El Betis ha anunciado este jueves la llegada de Adolfo Muñoz como nuevo director de los Servicios Médicos del Club, un hombre conocido en la ciudad después de haber trabajado, en dos etapas diferentes, en el Sevilla FC.

Conocido en el Sánchez-Pizjuán, Adolfo Muñoz llega al Betis en esta nueva e ilusionante etapa para ocupar un cargo que llevaba años sin renovación en el Benito Villamarín.

Así ha anunciado el Betis su llegada:

"El Real Betis Balompié ha incorporado al doctor Adolfo Muñoz como nuevo director de los Servicios Médicos del Club. Muñoz, que es Licenciado en Medicina, Especialista en Medicina del Deporte, Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Máster en Alto Rendimiento Deportivo, entre otras titulaciones, acumula más de 20 años experiencia en el mundo del fútbol profesional. De hecho, ha liderado el área médica del RCD Mallorca, en el que ha militado las últimas cuatro temporadas (2022-2026), además de otros equipos como Villarreal CF, Sevilla FC y Neuchatel Xamax FC.

Por su parte, Alejandro Fernández será a partir de ahora el nuevo coordinador de fisioterapia del primer equipo. Fernández, que fue canterano del Real Betis Balompié, es Diplomado en Fisioterapia, Certificado en Osteopatía y forma parte de los servicios médicos verdiblancos desde 2011. Inicialmente desarrolló su trabajo en los escalafones inferiores béticos y hace ocho años pasó a formar parte del staff del primer equipo.

La reestructuración de los servicios médicos se completa con la llegada de Javier Fernández al equipo de readaptación. Formado con un Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y otro en Fisioterapia, Javier Fernández cuenta con una importante trayectoria internacional tras haber pasado por clubes como Club Santos Laguna (México), Orlando City SC (Estados Unidos) y Watford FC (Inglaterra), donde ha trabajado los últimos cuatro años.

Las incorporaciones de Adolfo Muñoz y Javier Fernández se producen tras las salidas del doctor José Manuel Álvarez y del readaptador Eneko Angulo, a quienes el Club agradece su profesionalidad y dedicación".