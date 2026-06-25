Remontada de Marruecos en un partido loco y divertidísimo

Vinicius sigue de dulce y lidera el pase de la Canarinha como primera del Grupo C: las notas de Brasil y Escocia

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Marruecos estará en dieciseisavos de final del Mundial 2026 como segunda de grupo. El combinado africano ha logrado una trabajada victoria ante Haití (4-2) en un encuentro loco, especialmente en una primera mitad con cuatro goles, alternativas y mucho fútbol. Los haitianos, por su parte, se marchan eliminados como colistas del Grupo C.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de Marruecos y de Haití en este partido de la jornada 3 del Mundial 2026.

Las notas de Marruecos: aprobados y suspensos

Bono (4): hasta el minuto 94', podíamos decir que le metieron dos goles en un tiro. Y probablemente no tuvo culpa en ninguno. El primero le rebotó en la espalda para contárselo en propia; el segundo se lo clavaron en la escuadra. Al menos dejó una buena intervención en la última jugada.

Achraf Hakimi (9): estelar, especialmente en el primer tiempo. Parte desde el lateral, pero aparece por todos lados. Falló una ocasión clara a la media hora, marcó el 1-1 en el 39' apareciendo casi como delantero y asistió a Saibari justo antes del descanso. Algo más apagado en el segundo tiempo.

Redouane Halhal (4): perdió la marca de Joseph en el 0-1.

Chadi Riad (5): no cerró el primer palo en el primer gol haitiano, pero se rehízo con una asistencia complicadísima de cabeza en el 3-2.

Salah-Eddine (4): blandísimo en el primer gol de Haití, perdiendo el balón por arriba primero y su marca en banda después. Bastante protagonismo en ataque, con un gran pase entre líneas a Achraf para dejarle solo delante del portero. Sustituido en el 83'.

Amrabat (6): de menos a más. Algo pasivo en el primer gol haitiano, pero fue creciendo con el paso de los minutos y recuperó bastantes balones en la medular. El 2-2 de Marruecos nació en un gran pase suyo desde campo propio hacia Achraf.

El Aynaoui (5): irrelevante. Tocó 67 veces la pelota, casi siempre al compañero más fácil. Sustituido en el 83'.

Brahim Díaz (3): muy activo, poco certero. Inició la jugada del 1-1 con una buena apertura, pero su indolencia en el segundo gol de Haití, en la que ni siquiera lucha por la pelota, es imperdonable. Falló una ocasión clarísima justo antes del descanso. Sustituido en la primera tanda de cambios, en el 70'.

Saibari (6): es difícil calificar su partido. Mucha llegada de segunda línea, falló una ocasión clarísima que pudo abrir el marcador pero se rehízo justo antes del descanso anotando el 2-2 llegando a la frontal. Y lleva tres en tres partidos. Menos protagonismo en el segundo tiempo y sustituido en el 70'.

El Khannouss (7): omnipresente. Apareciendo desde la izquierda, en la media punta y hasta desde la derecha. Generó la jugada del primer gol de Marruecos con una buena jugada. Sólo le faltó el gol.

Ayoub El Kaabi (4): no tuvo su día. Falló una ocasión muy clara a la media hora y hasta se jugó un penalti en tareas defensivas en el segundo tiempo. Sustituido en el 70'.

Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, también dio entrada a Ounahi, Yassine y Rahimi en el 70' y a Mazraoui y El Mourabet en el 83'.

Las notas de Haití: aprobados y suspensos

Placide (6): le metieron cuatro goles... y fue el mejor de Haití, con varias paradas de muchísimo mérito, aunque algo flojo en el primer gol.

Duverne (6): luces y sombras. Firmó una gran jugada en la acción del 0-1 por la banda derecha, pero también se vio superado poco después por El Khannouss en el 1-1. Mucha ida y vuelta, mucho protagonismo. Sustituido en el 80'.

Adé (5): varias intervenciones claves atrás pese a los cuatro goles.

Delcroix (4): quizá no salió en ninguna foto, pero le cayeron cuatro.

Expérience (4): el segundo gol de Marruecos llegó por su banda... y ni estaba por allí. Muchos detalles de calidad, pero insuficiente.

Casimir (6): lo hizo muy bien en el 0-1 bajando la pelota y abriendo a la banda. Poco más.

Jean Jacques (5): muy intenso, robando balones en el medio en el primer tiempo y desfondado en el segundo. Sustituido en el 80' cuando ya no podía más.

Bellegarde (4): una falta lejana que se fue a las nubes y poco más.

Providence (5): activo, eléctrico, juguetón desde la banda izquierda y metiendo en algún problema a Achraf, aunque le faltó concretar. Sustituido en el 67'.

Isidor (7): marcó el gol del Mundial con un derechazo espectacular a la escuadra poco antes del descanso en un partido con poco protagonismo. Sólo 15 intervenciones con balón y sustituido en el 67'.

Joseph (5): la FIFA le quitó el 0-1 con la espuela porque rebotó en Bono. No era un partido fácil y aún así cumplió en ataque.

Sébastien Migné también dio entrada a Louicius y Nazon en el 67' y Simon y Arcus en el 80'.